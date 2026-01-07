El Meteocat pone a Catalunya en aviso naranja: precaución con el frío intenso y la nieve

Hoy, miércoles 7 de enero de 2026, Catalunya se encuentra bajo varios avisos naranjas por viento, frío intenso, estado del mar y nieve, según informa el Meteocat. La jornada estará marcada por un ambiente invernal y condiciones meteorológicas adversas en buena parte del territorio, especialmente en el Pirineo y el litoral.

Viento y frío extremo

Durante todo el día soplará viento de componente norte y oeste, con rachas fuertes o muy fuertes que afectarán sobre todo la mitad sur, el Empordà y las zonas más elevadas del Pirineo. Se esperan golpes de viento que podrían superar los 90 km/h en algunos puntos, lo que ha motivado la activación del aviso naranja.

Las temperaturas se mantendrán muy bajas, con un ambiente gélido a primera hora de la mañana y máximas similares o ligeramente inferiores a las de ayer. En el interior y zonas elevadas, el frío será especialmente intenso, con heladas generalizadas y sensación térmica aún más baja por el viento.

A partir del mediodía llegarán precipitaciones al norte del Pirineo, donde la nieve caerá por encima de los 900 metros, aunque durante las horas centrales del día la cota se elevará hasta los 1200. Las nevadas serán moderadas y persistentes en el norte, acumulando espesores apreciables que pueden complicar la conducción.

El estado del mar también será peligroso, con temporal de viento y oleaje en el litoral, especialmente en las comarcas del sur y en el Ampurdán, donde las olas podrán superar los 3 metros de altura. Mucha precaución en estas zonas.

En lo que respecta a la visibilidad, será buena durante la mañana, pero empeorará con el avance del día, sobre todo en zonas elevadas del Pirineo y en el interior de Ponent y el prelitoral sur. En cotas altas se espera el fenómeno del “torb”, causado por la combinación de viento fuerte y nieve levantada, reduciendo drásticamente la visibilidad.

Se recomienda extremar las precauciones en carretera, especialmente en el Pirineo y zonas elevadas donde la nieve y el viento pueden dificultar la circulación. También conviene evitar actividades al aire libre en áreas expuestas al fuerte viento y mantenerse alejados del litoral durante el temporal marítimo.