El Meteocat pone a Catalunya en alerta por viento: Lo que nos espera a partir del jueves 19

Después de varias semanas marcadas por las precipitaciones y el frío, últimamente es el viento el que está afectando a la mayor parte de Catalunya. Por eso, desde Protección Civil se paralizó el país para prevenir posibles problemas en la jornada del jueves de la semana pasada, cuando los vientos pusieron patas arriba la zona donde más población reside, el Área Metropolitana de Barcelona.

El sábado se volvieron a repetir las fuertes rachas, aunque ya sin tanta afectación en la capital y concentrándose en el extremo norte y sur. La decisión levantó ampollas entre la población de algunos municipios donde el viento no era tan intenso, alejados de la centralidad barcelonesa, que pedían explicaciones para entender el sentido de pulsar el botón de STOP general.

El temporal de viento provoca caídas de árboles y motos en Barcelona durante la madrugada del jueves pasado. / ·

Ahora, después de varios días en los que el clima parece haberse calmado en cierta medida, regresan los vientos con rachas de 25 m/s, y desde el Meteocat ya se ha previsto activar la alarma en varios puntos, entre los cuales vuelve a encontrarse la Costa Central.

Sin embargo, en esta ocasión el aviso se queda en moderado, de color amarillo, en el Barcelonès, aunque no afectará al extremo nororiental, desde el Maresme, hasta el Alt Empordà y hasta el Bages. Más allá, se encontrará bajo aviso medio territorio, salvo algunas comarcas del centro, como la Noguera, el Urgell, el Pla d'Urgell y las Garrigues, además de la Terra Alta.

Pero también está el otro extremo, las comarcas donde la alarma cambia al naranja y se sitúa en un grado de peligrosidad de 3/6. Estas se reparten entre el Pirineo, con la Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, la Cerdanya y el Ripollès, y la Costa Daurada, con Tarragona y su territorio colindante.

Además, estas afectaciones tendrán lugar durante las horas centrales del día, empezando a partir de las 6 de la mañana y ampliándose hasta las 18 horas, cuando la situación mejorará y quedarán avisos menores en el sur y el noroeste.