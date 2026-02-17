Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Benfica - Real MadridDónde ver Benfica - Real MadridAlineación Real MadridCTACuándo juega AlcarazMultichampionsChampions hoyRaphinhaPedri HotelMónaco - PSGIturraldeBarça Atlètic - AndorraLaportaMíchelLesión Eric GarciaVuelta PedriFlickReal MadridAlcarazBarça VARMaldiniEstrada FernándezRed BullAston MartinTest F1Nico WilliamsNadal AlcarazClasificación LaLigaClasificación UAE TourClásica de Jaén 2026Etapa 2 UAE Tour 2026Movistar KOI LECVuelta a MurciaCalendario F1BonolotoPablo LlopisDónde ver Mundial 2026Gobierno cáncer
instagramlinkedin

Tiempo

El Meteocat pone a Catalunya en alerta por viento: Lo que nos espera a partir del jueves 19

El Servei Meteorològic advierte de la posibilidad de fuertes rachas, pero señala que se trata de un episodio de viento que puede afectar a todo el territorio

Máxima alerta en Catalunya por fuertes rachas de viento

Máxima alerta en Catalunya por fuertes rachas de viento / EFE

Pol Langa

Pol Langa

Después de varias semanas marcadas por las precipitaciones y el frío, últimamente es el viento el que está afectando a la mayor parte de Catalunya. Por eso, desde Protección Civil se paralizó el país para prevenir posibles problemas en la jornada del jueves de la semana pasada, cuando los vientos pusieron patas arriba la zona donde más población reside, el Área Metropolitana de Barcelona.

El sábado se volvieron a repetir las fuertes rachas, aunque ya sin tanta afectación en la capital y concentrándose en el extremo norte y sur. La decisión levantó ampollas entre la población de algunos municipios donde el viento no era tan intenso, alejados de la centralidad barcelonesa, que pedían explicaciones para entender el sentido de pulsar el botón de STOP general.

El temporal de viento provoca caídas de árboles y motos en Barcelona durante la noche

El temporal de viento provoca caídas de árboles y motos en Barcelona durante la madrugada del jueves pasado. / ·

Ahora, después de varios días en los que el clima parece haberse calmado en cierta medida, regresan los vientos con rachas de 25 m/s, y desde el Meteocat ya se ha previsto activar la alarma en varios puntos, entre los cuales vuelve a encontrarse la Costa Central.

Sin embargo, en esta ocasión el aviso se queda en moderado, de color amarillo, en el Barcelonès, aunque no afectará al extremo nororiental, desde el Maresme, hasta el Alt Empordà y hasta el Bages. Más allá, se encontrará bajo aviso medio territorio, salvo algunas comarcas del centro, como la Noguera, el Urgell, el Pla d'Urgell y las Garrigues, además de la Terra Alta.

Pero también está el otro extremo, las comarcas donde la alarma cambia al naranja y se sitúa en un grado de peligrosidad de 3/6. Estas se reparten entre el Pirineo, con la Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, la Cerdanya y el Ripollès, y la Costa Daurada, con Tarragona y su territorio colindante.

Noticias relacionadas y más

Además, estas afectaciones tendrán lugar durante las horas centrales del día, empezando a partir de las 6 de la mañana y ampliándose hasta las 18 horas, cuando la situación mejorará y quedarán avisos menores en el sur y el noroeste.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nyom lo confirma: El gran rumor sobre el miembro viril del exjugador colombiano Víctor Ibarbo es cierto
  2. El padre de Lamine Yamal podría dar el salto a este 'reality show': 'Sería histórico
  3. Malas noticias para Julio Iglesias: denunciado por dos extrabajadores
  4. El último vídeo de Ester Expósito causa furor en redes
  5. Polémica en TV3: Xavier Valls, señalado por sus comentarios sobre el programa de Gerard Romero
  6. Melanie Olivares destapa una experiencia que tuvo con una prostituta por su papel en 'Aída'
  7. El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama (64 años) confirma la existencia de los extraterrestres: 'Son reales, pero yo no los he visto
  8. La venganza de la mujer de Matuidi: se la devuelve nueve años después

Los chefs españoles coinciden con este truco para las legumbres: "Si son de buena calidad, os pueden resolver la vida"

Los chefs españoles coinciden con este truco para las legumbres: "Si son de buena calidad, os pueden resolver la vida"

Comprobar Euromillones de hoy: resultados del martes 17 de febrero de 2026

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del martes 17 de febrero de 2026

Precio de la luz para hoy, miércoles 18 de febrero: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, miércoles 18 de febrero: las horas más baratas y más caras

El Meteocat pone a Catalunya en alerta por viento: Lo que nos espera a partir del jueves 19

El Meteocat pone a Catalunya en alerta por viento: Lo que nos espera a partir del jueves 19

La NBA la lía durante el All-Star: Incluye a Catalunya como parte de Francia en la presentación de Wembanyama

La NBA la lía durante el All-Star: Incluye a Catalunya como parte de Francia en la presentación de Wembanyama

Así es la casa de Fernando Alonso en Asturias de casi 20 millones: Pista de karts, campo de golf y hasta un museo

Así es la casa de Fernando Alonso en Asturias de casi 20 millones: Pista de karts, campo de golf y hasta un museo

Quiénes son Los Chunguitos, invitados de 'El Hormiguero' hoy mismo, día 17 de febrero

Quiénes son Los Chunguitos, invitados de 'El Hormiguero' hoy mismo, día 17 de febrero