El Meteocat pone a Catalunya en alerta: Decenas de avisos por fuertes rachas de viento y temporal en el mar

Justo cuando parecía que el frío iba a ser la principal preocupación de los habitantes de Catalunya, el Meteocat se ha tenido que poner manos a la obra en el día de hoy con alertas de dos tipos: una por fuertes rachas de viento y otra por el mal temporal marítimo.

En cuanto al viento, lo cierto es que las alertas estarán mayormente concentradas en el norte de Catalunya. Acorde a las estimaciones del servicio meteorológico, a lo largo de la presente jornada podrían llegar a experimentarse rachas de viento que se movieran en torno a los 90 kilómetros por hora.

Los territorios que se verán más afectados durante prácticamente la totalidad del día son: Val d'Aran, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, Berguedà, Solsonès, Ripollès, Alt Empordà y finalmente Baix Empordà.

Por otro lado, mientras que durante las primeras y últimas horas del día será cuando los avisos sean menos intensos, apoyándose en una alerta 'moderada', de las 06:00 a las 18:00 muchos de estos territorios afrontarán alertas de 'alta' peligrosidad. Consecuentemente, se sugiere extremar la precaución durante ese margen de 12 horas.

De forma similar, con el mencionado viento como lógica causa principal, el organismo del tiempo también ha tenido que lanzar un par de alertas por el estado del mar. En concreto, son las costas de Alt Empordà y Baix Empordà las que entran en estos avisos.

Según las estimaciones del Meteocat, se detecta la posibilidad de que se generen olas de hasta dos metros y medio de altura. Y no solo durante la mañana, sino que se entiende que esta afectación se mantendrá durante las próximas 24 horas.

Este viento tan potente ayudará también a que se note un descenso de las temperaturas. Acorde a las estimaciones del Meteocat, prevén un descenso entre 'ligero y moderado' de las temperaturas máximas. Y esto nos dejará una cota de nieve de alrededor de 600 metros, con especial énfasis en el norte del Pirineo.

Por lo general, el Meteocat apunta a una jornada de condiciones adversas en la que el frío seguramente sea el gran ganador de la acumulación de factores. Así que si has de salir de casa, prepárate para ir bien abrigado.