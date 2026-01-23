El Meteocat pone en aviso: la nieve llega a varios puntos de Catalunya este fin de semana

Hoy, viernes 23 de enero de 2026, se espera un día con cielos poco nublados en la mayor parte de Catalunya, aunque el noroeste estará cubierto hasta el mediodía, según los datos del Meteocat. Las lluvias débiles afectarán a esa zona por la mañana y el oeste al final del día, con el gran protagonismo de la nieve en cotas bajas, que se irá extendiendo durante el fin de semana.

Lluvias débiles y nieve en montaña

Las precipitaciones serán escasas en general, concentradas en el noroeste por la mañana, sobre todo en el sur del Prepirineu occidental, y en el tercio oeste al final de la jornada. En las alturas, la nieve caerá desde unos 800 metros en Pirineu y Prepirineu, bajando localmente en valles occidentales y subiendo a 1.000 metros más tarde.

Durante el fin de semana, la borrasca podría intensificar las nevadas en el Pirineu, con acumulaciones de hasta 20 centímetros en cotas medias y alertas naranjas en comarcas de Lleida. Otras zonas centrales e incluso del sur podrían tener alguna nevada durante el sábado y el domingo.

En lo que respecta a las temperaturas, las máximas descenderán un poco en casi todo el territorio, salvo ligera subida en algunos puntos, con valores diurnos de entre 10 y 14 grados con noches frescas. El fin de semana trae más frío por la influencia polar, con descensos notables en el noroeste y posibles heladas en interior y montaña.

A pesar de las precipitaciones y la nieve, se espera una visibilidad excelente, pero nieblas matutinas la reducirán localmente en Pirineu, Prepirineu y Ponent, afectando a carreteras y actividades al aire libre. Recomendable precaución en zonas montañosas por nieve y viento.

Dominarán los vientos de oeste flojos a moderados en interior, con rachas fuertes, y del sur en litoral norte; por la tarde, norte en Empordà y sur flojo en sur. Rachas costeras y de montaña podrían complicar el fin de semana en las alturas, así que mucho ojo.

El tiempo del viernes es un adelanto de lo que tendremos el sábado y el domingo, donde se espera un cielo mucho más nublado, más precipitaciones y la llegada de la nieve a varios puntos del territorio, no sólo en las montañas.