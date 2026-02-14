El Meteocat pone en aviso naranja a Catalunya durante este fin de semana: precaución en estas zonas

Hoy, sábado 14 de febrero de 2026, el Meteocat mantiene activos los avisos naranjas por vientos intensos, nevadas copiosas en el Pirineo y un mar muy agitado durante todo el fin de semana. Aunque por la mañana se espera que los cielos se despejen, habrá algunas nubes altas arrastradas por las montañas.

Se esperan precipitaciones durante toda la jornada, de forma intermitente, sobre todo en el extremo norte, acumulando nieve abundante que empieza en cotas de 1.100 metros y baja hasta los 600 metros por la tarde.

Por encima de 1.300 metros ya se esperan más de 20 centímetros de nieve, y hasta 40 centímetros a los 2.000. Las alertas naranjas activadas por el Meteocat donde el riesgo es alto se sitúa en zonas como Cerdanya o Arán, donde Protecció Civil pide cadenas y mucha precaución en carreteras.

Los vientos, sin embargo, son los verdaderos protagonistas de las alertas naranjas: del norte y oeste, con rachas que superan los 90 km/h en Tarragona, Lleida y Girona, y picos de 100-110 km/h en el sur, Alt Empordà o Pirineo. Ha saltado el Plan VENTCAT, así que mejor asegurar macetas y evitar salir al exterior si no hay necesidad, sobre todo en costas y pasos montañosos donde las ráfagas son más fuertes.

En el mar, el temporal azota Ampurdà y Tarragona con olas que crecen de 3-4 metros a 5-7 desde esta tarde, impulsadas por vientos del noroeste que se espera que peguen con mucha fuerza. Nada de paseos por la playa ni barcas: el mar estará muy agitado hasta el domingo, donde la cosa se calmará un poco.

Las temperaturas sí suben un poco en general, menos en el Pirineo (donde refresca bastante), y la visibilidad será buena salvo en las cumbres nevadas. Este San Valentín, mejor quédate en casa o consulta el Meteocat y las distintas alertas para no llevarte sorpresas.

Para el domingo, se espera que estas condiciones mejoren un poco: los vientos amainan progresivamente, quedando flojos en el interior aunque persistirán las rachas moderadas en costas y Pirineo, con menos nubes en general y cielos poco nublados o despejados.