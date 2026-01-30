El Meteocat pone en aviso a Catalunya: vientos de más de 70 km/h en varias zonas del territorio

Hoy, viernes 30 de enero de 2026, Catalunya encara una jornada marcada por el viento y la llegada de un frente atlántico que irá tapando el cielo a medida que avancen las horas. Mañana, sábado, el temporal de viento ganará intensidad y ya hay avisos de nivel naranja por rachas muy fuertes en varios puntos del territorio.

Dónde será protagonista el viento

Durante el día el viento de componente oeste será el gran protagonista, en general de intensidad entre floja y moderada, pero con rachas fuertes en tramos del litoral y zonas elevadas, sobre todo en el tercio sur, el altiplano Central y la mitad sur del prelitoral, donde a primeras horas y hasta el mediodía se podrán registrar golpes muy intensos que pueden superar claramente los 70 km/h en los puntos más expuestos.

En el extremo nordeste el viento girará a componente sur, también entre flojo y moderado, con rachas fuertes en la Costa Brava durante la tarde, mientras que en zonas interiores de esta área habrá ratos de viento muy débil y variable.

Estas condiciones obligan a extremar la precaución en la conducción en las comarcas del Camp de Tarragona, prelitoral central y zonas abiertas del interior, así como en la fachada marítima donde el mar también se puede agitar por culpa del viento.

Un hombre lucha contra el fuerte viento. / Jorge Zapata / EFE

A primeras horas el cielo se presenta poco nublado en general, con algunos bancos de nubes bajas en el altiplano Central y la llegada de nubes altas y medias por el oeste. A partir del mediodía el ambiente se volverá medio nublado en todo el territorio y, de cara a la tarde y el anochecer, las nubes se harán mucho más abundantes de oeste a este hasta dejar el cielo muy cubierto en toda Catalunya.

Por la tarde se esperan precipitaciones en la mitad occidental, en general débil pero localmente moderada en zonas de montaña del Pirineo y Prepirineo occidental, con poscas acumulaciones y una cota de nieve situada alrededor de los 1.200 metros.

En lo que respecta a las temperaturas, las máximas subirán ligeramente respecto a ayer en la mayor parte del territorio, salvo en la vertiente norte del Pirineo donde se mantendrán similares, con un ambiente de invierno relativamente suave en cotas bajas.

De cara al sábado, el viento será todavía más protagonista en buena parte de Catalunya, con especial incidencia en el litoral y prelitoral de Barcelona y Tarragona, así como en sectores del interior donde se pueden superar con facilidad los 80 km/h y en algunos puntos los 90 km/h.