El Meteocat pone en aviso a Catalunya: calor invernal en diciembre con zonas superando los 20 grados

Hoy, sábado 6 de diciembre de 2025, se espera un día más caluroso de lo habitual en Catalunya, según indica el Meteocat. Varias zonas superarán ampliamente los 20 grados de máxima y nos encontraremos con un fenómeno pocas veces visto en este mes. Esto es lo que nos espera en el inicio del puente.

Calor y ni una gota de lluvia

El cielo se mantendrá entre poco y medio nublado debido a bandas de nubes altas y medias que cruzarán Catalunya de oeste a este, volviéndose más delgadas durante la tarde. Además, aparecerán algunas nubes bajas en el norte de Ponent, el altiplano Central y los valles del Prepirineo hacia el final del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna zona, así que está garantizado que tendremos un día totalmente libre de lluvias en todas las zonas de Catalunya. Habrá jornada seca y se espera que continúe así durante todo el fin de semana, con más probabilidades el domingo.

Las temperaturas máximas aumentarán de manera moderada en todo el territorio, ofreciendo un ambiente más cálido de lo habitual para diciembre, con valores estimados entre 14 y 17 grados según las previsiones generales. En algunas zonas como Tortosa se esperan 23 grados de máxima, y veremos a los termómetros superar los 20 grados en varios puntos.

La visibilidad será buena en la mayoría de los puntos, aunque localmente mala en el norte de la depresión Central por posibles bancos de niebla al cierre del día. Este fenómeno podría afectar a la conducción o a diferentes actividades al aire libre en esas áreas específicas, así que precaución.

Los vientos variarán a lo largo de la jornada: hasta primera hora de la mañana serán flojos y de dirección variable en el interior, mientras que en el litoral soplarán suavemente con rachas moderadas, salvo en las Terres de l'Ebre y el sur del Camp de Tarragona, donde persistirán golpes moderados durante la noche.

El resto del día dominará el viento de componente oeste en toda Catalunya, entre flojo y moderado, aunque con rachas fuertes en puntos elevados de la mitad sur del litoral y prelitoral. Estas condiciones podrían refrescar ligeramente las zonas altas costeras, pero, en general, las temperaturas más altas de lo normal serán protagonistas hoy.