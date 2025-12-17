El Meteocat pone en aviso a Catalunya por las acumulación de las lluvias en estas zonas

Hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025, Catalunya vivirá un día con nubes variables, chubascos en el sur y temperaturas máximas sin cambios notables, según los datos del Meteocat. Se ha activado la alerta amarilla por la precipitación de las lluvias en Tortosa. Esto es lo que nos depara la jornada.

Alerta amarilla en Tortosa

Hasta media mañana persistirán las nubes bajas en el litoral y prelitoral, especialmente en el extremo norte y sur, con mayor duración en la cuenca del Ebro. Por la tarde se formarán nuevas en otros puntos costeros y del este, mientras el resto del territorio disfrutará de cielos despejados o poco nublados.

Además, por la tarde podrían desarrollarse nubes irregulares en el interior, sobre todo en el prelitoral sur y central, y en el Prepirineo. Estas formaciones serán locales y no alterarán el panorama general de un día variable pero sin excesos que puedan complicar demasiado las cosas.

Se esperan chubascos en el litoral sur a lo largo del día, con posibles tormentas en el extremo meridional. Ojo, sobre todo por la mañana, en las zonas de Tortosa y Amposta, alertadas por el Meteocat. Por la tarde, las lluvias aisladas podrían afectar puntos del interior, todos de intensidad débil o localmente moderada, pero sin grandes acumulaciones.

Las temperaturas máximas se mantendrán similares a las de días anteriores, con un ambiente suave para la época en muchas zonas. La visibilidad será buena en general, regular en costas por nubes bajas, y con bancos de niebla matutinos en valles interiores que podrían afectar la circulación.

Varias zonas van a superar ampliamente los 20 grados de máxima, algo que se está convirtiendo en algo habitual en estos últimos días pero que resulta un fenómeno pocas veces visto durante el mes de diciembre en años anteriores. Igualmente, no te confíes por ello por si el viento o las lluvias sorprenden.

En lo que respecta al viento, en el litoral y prelitoral soplará del norte y este, flojo a moderado, con rachas en el centro costero. En el interior, será variable y flojo salvo en horas centrales con componente este.