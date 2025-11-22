El Meteocat pone en alerta a Catalunya por las fuertes rachas de viento y el estado del mar

Después de unos días de avisos y alertas por la nieve, ahora es el viento el máximo protagonista en Catalunya. El Meteocat ha activado la alerta naranja en la zona norte del territorio durante la mañana, y también por el estado del mar en Alt y Baix Empordá. Por la tarde, al menos con los vientos, la cosa se tranquilizará.

Es lo más importante del tiempo de hoy en Catalunya, día 22 de noviembre de 2025, que por lo demás nos dejará con un día tranquilo en la mayor parte de Catalunya, con sol y pocas nubes, pero con más nubosidad alta y media entrando por el oeste a partir de media tarde y al final del día.

En general dominará el cielo despejado o con algunas nubes, aunque desde media tarde irán entrando bandas de nubes altas y medias por el oeste que acabarán siendo abundantes cuando vaya terminando la jornada. Hasta media mañana el norte del Pirineo estará muy nublado, sobre todo en cotas medias y altas, y también habrá tramos de nubes bajas en el prelitoral sur y en la meseta Central.

Hasta primeras horas de la mañana y de nuevo al final del día pueden caer algunas nevadas en la vertiente norte del Pirineo. Serán de intensidad débil, puntualmente moderada, con acumulaciones entre escasas y poco importantes, y la cota de nieve subirá hasta unos 1.200 metros al final de la jornada.

Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente respecto a la noche anterior. Las máximas subirán un poco o de forma moderada en la mayor parte del territorio, excepto en Ponent, donde se mantendrán similares

La visibilidad será entre buena y excelente en general en Catalunya. En cambio, en la vertiente norte del Pirineo será localmente regular o mala hasta media mañana por la nubosidad y la posible nieve.

El viento será de componente norte y oeste, con intensidad entre floja y moderada en la mayor parte del territorio. En el Empordà soplará tramontana fuerte o muy fuerte, y en las Terres de l’Ebre el mistral será moderado a fuerte con rachas muy fuertes; en el litoral central y el interior del noreste el viento será flojo y variable, con ratos de sur y este flojos, y en cotas altas del Pirineo occidental se esperan rachas fuertes y muy fuertes hasta el mediodía.