TIEMPO
El Meteocat pone en alerta a Catalunya: "Se esperan fuertes tormentas, granizo e intensas rachas de viento"
La Generalitat activa el plan INUNCAT ante la previsión de fuertes precipitaciones
Catalunya se encuentra en alerta ante un nuevo episodio de chubascos acompañados de tormentas, que podría afectar a toda la comunidad autónoma. Ante este escenario, la Generalitat ha activado en fase de alerta el Plan Especial de Emergencias por Inundaciones en Catalunya (INUNCAT).
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) prevé que entre las 14 y las 20 horas se supere el umbral de 20 l/m² en 30 minutos en gran parte del litoral y prelitoral, la Catalunya Central y el Pirineo oriental.
Las comarcas con mayor probabilidad de superar este umbral son el Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès y el Vallès Oriental y Occidental.
El Meteocat ha explicado que esta mañana ha comenzado con cielo despejado en casi toda la comunidad autónoma, pero que conforme avancen las horas, el tiempo irá cambiando.
"A partir del mediodía se esperan chubascos que irán acompañados de tormenta y localmente de granizo o piedra y fuertes rachas de viento. Se iniciarán en el interior y posteriormente llegarán a la costa", advierten los meteorólogos.
Protecció Civil recuerda que, ante estas condiciones meteorológicas extremas, es fundamental seguir las indicaciones oficiales de las autoridades y reducir la movilidad en caso de fuertes precipitaciones.
Además, recomienda extremar la precaución, evitar aparcar en rieras o zonas inundables, no atravesar ríos, rieras ni áreas anegadas, y alejarse de cauces, barrancos y pasos subterráneos inundables.
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