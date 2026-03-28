El Meteocat pone en alerta a Catalunya por culpa del viento este fin de semana: aquí las zonas más afectadas

Hoy, sábado 28 de marzo de 2026, Catalunya afronta un fin de semana marcado por el viento y la inestabilidad en el norte del territorio, con varios avisos activos del Meteocat que señalan episodios de tramontana y mestral intensos, además de nevadas en cotas medias del Pirineo.

Se espera un día de contrastes: sol y calma matinal en buena parte del territorio, seguidos por un aumento progresivo de la nubosidad y un ambiente más revuelto conforme avanza la tarde. Estas alertas permanecerán todo el fin de semana hasta el lunes, incluido.

Cielos cambiantes y riego de lluvia

Durante la mañana, el cielo permanecerá poco o medianamente nuboso, con una mezcla de nubes altas y medias. Sin embargo, en puntos del nordeste (sobre todo en el Alt Empordà y el Prepirineo oriental) se verán bancos de niebla baja al amanecer.

A partir del mediodía, el panorama cambiará: la nubosidad aumentará de norte a sur, cubriendo casi todo el territorio al caer la tarde. Las primeras precipitaciones llegarán al Pirineo, especialmente en su vertiente norte, inicialmente débiles pero con posibilidad de ser localmente abundantes en zonas elevadas.

El tiempo en Catalunya el 28 de marzo de 2026 / Meteocat

A lo largo de la tarde también podrían aparecer lluvias aisladas en comarcas del norte de Girona y del Alt Ripollès. La cota de nieve descenderá desde los 1.200 hasta los 800 metros, por lo que no se descartan nevadas en los valles altos del Pirineo y el Prepirineo oriental.

El ambiente se mantendrá fresco, con temperaturas máximas similares o algo más bajas que en días anteriores, excepto en el extremo nordeste, donde podrían subir ligeramente. La visibilidad será generalmente buena, salvo en la depresión Central y en valles prepirenaicos, donde la niebla matinal reducirá la visibilidad de forma notable.

El viento será protagonista del día. Soplará de componente norte y oeste, entre moderado y fuerte, con rachas muy intensas tanto de tramontana en el Alt Empordà como de mestral en el sur del Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre.

En estos lugares, el Meteocat mantiene avisos amarillos por viento fuerte y, localmente, naranjas durante las rachas más severas. En zonas altas del Pirineo también se registrarán ventiscas y golpes de viento muy destacados.