El Meteocat pone en alerta a Catalunya por culpa del viento: estas son las zonas más afectadas

Hoy, miércoles 4 de marzo de 2026, Catalunya amanecerá con un cielo nublado en la mayor parte del territorio, según las previsiones del Meteocat, pero lo más importante son las alertas naranjas por vientos fuertes de componente este y mal estado del mar en el litoral.

Estos avisos se sitúan especialmente en zonas centrales y del sur, donde se esperan rachas muy intensas que pueden complicar la navegación y actividades costeras. Esto es lo que nos depara la jornada, teniendo en cuenta esta precaución extra en costas y prelitoral.

Rachas huracanadas de viento

El cielo permanecerá muy cubierto durante todo el día, con mayor persistencia de nubes densas en el extremo sur del litoral y en el cuadrante noreste, incluyendo el tercio norte por la mañana y la mitad sur al final de la jornada. Estas formaciones nubosas altas y medias cruzarán el territorio, favoreciendo lluvias intermitentes débiles en el noreste hasta media tarde, y de forma continua en el sur del litoral y prelitoral.

Además, se prevén chubascos aislados y flojos en el Pirineo, Prepirineu y noroeste, con acumulaciones generalmente escasas, aunque algo más importantes en el extremo meridional; las precipitaciones vendrán acompañadas de barro por polvo en suspensión, al igual que en días anteriores.

Los avisos naranjas se centran en los fuertes vientos, que soplarán entre flojos y moderados en general, pero con rachas fuertes en el litoral, prelitoral y zonas altas de la depresión Central; localmente, se esperan ráfagas muy fuertes en el sector central costero, pudiendo superar los 90-100 km/h en algunos puntos.

Previsión del Meteocat para el 4 de marzo de 2026 / Meteocat

Estos vientos orientales dominarán desde la mañana, aunque al inicio y final del día serán variables y flojos en Ponent, Pirineu y Prepirineu occidental, girando a componente sur al mediodía en esas áreas montañosas.

El estado del mar también forma parte de los avisos, con oleaje significativo en costas de Barcelona y Tarragona, lo que implica riesgo para la navegación y playas; se recomienda evitar actividades marítimas y extremar precauciones en puertos.

En lo que respecta a las temperaturas, las mínimas repuntarán ligeramente en la mayoría de zonas, salvo bajadas leves en Ponent y Terres de l'Ebre, mientras las máximas se mantendrán similares o subirán un poco, aunque la sensación será algo más fresca con motivo del viento.