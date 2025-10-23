TIEMPO
Meteocat pide máxima precaución por las fuertes rachas de viento: podrían superar los 70 km/h
Protección Civil aconseja prudencia en los desplazamientos y evitar actividades al aire libre
El Servicio Meteorológico de Cataluña, también denominado Meteocat, es una empresa pública adscrita al Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalidad de Cataluña, encargada de gestionar los sistemas de observación y predicción meteorológicos en Cataluña.
La mañana del jueves ha amanecido muy ventosa y se ha alertado de la situación. El viento será el gran protagonista de la jornada en Cataluña, con rachas fuertes o muy fuertes que en algunos puntos podrían superar los 70 km/h. Las zonas más expuestas, especialmente en el norte y el interior, notarán con más intensidad las ventadas que ya se harán sentir desde primeras horas.
Por la mañana viento, por la tarde sol
La mañana comenzará con abundante nubosidad, sobre todo en el norte del país, donde se podrán registrar algunos chubascos dispersos. Serán lluvias de corta duración, pero que podrían venir acompañadas de ráfagas de viento intensas. Las temperaturas se mantendrán frescas, con una sensación térmica más baja debido al viento.
Con el paso de las horas, la situación mejorará. El cielo se irá despejando y el sol ganará protagonismo durante la tarde, especialmente en el sur y en las zonas costeras. Aun así, el viento seguirá soplando con fuerza, manteniendo un ambiente algo fresco y seco.
Recomendaciones
Protección Civil aconseja prudencia en los desplazamientos y evitar actividades al aire libre en áreas abiertas o de montaña durante las horas de viento más intenso. También se recomienda asegurar objetos sueltos en balcones y terrazas que puedan ser arrastrados por las ráfagas.
Los servicios de emergencia ya han recibido varios avisos por caídas de ramas y pequeños incidentes relacionados con el viento en distintas zonas del país. En algunos municipios, especialmente en áreas boscosas o cercanas a la costa, se han activado planes preventivos locales para evitar riesgos a peatones y vehículos. Las autoridades piden mantener la calma y seguir las indicaciones de los canales oficiales ante posibles cambios en la situación meteorológica.
Según las previsiones del servicio meteorológico, el viento irá perdiendo fuerza a última hora de la tarde y durante la noche, dando paso a una jornada del viernes más estable. Sin embargo, el ambiente fresco y las temperaturas algo más bajas se mantendrán durante el fin de semana, en especial en las zonas del interior y de montaña.
