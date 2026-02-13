El Meteocat mantiene las alertas: lluvias en toda Catalunya y riesgo por nieve y viento

El tiempo en Catalunya no mejora y el Meteocat sigue manteniendo alertas por toda la región. Hoy, 13 de febrero, se espera otro día de viento intenso, pero además fuertes nevadas y lluvia por la totalidad del territorio.

Nevadas de hasta 40 cm en el Pirineo y rachas de 70 km/h

En términos de lluvias, a pesar de que el servicio meteorológico no ha tenido que extender alerta alguna por ello, se prevé la posibilidad de precipitación en toda Catalunya. Las lluvias avanzarán de oeste a este hasta la tarde, con una menor probabilidad en el noreste de la región.

Una vez llegada la tarde, las lluvias se limitarán mayormente al extremo norte del Pirineo. A pesar de ello, desde el Meteocat señalan que es probable que también llueva en litoral y prelitoral. En todo caso, las lluvias serán de intensidad leve o puntualmente moderada.

La nieve será de igual forma muy protagonista en el día de hoy; la cota en el Pirineo y Prepirineo se ubica entre los 1.000 y 1.200 metros, aunque durante la mañana podría bajar hasta los 800 metros. Durante la tarde, podrían darse instancias de nevadas sobre los 1.500 metros.

El Meteocat ha querido lanzar también una serie de alertas por nieve, aunque no demasiadas afortunadamente; en Alta Ribagorça y Pallars Sobirà se prevén acumulaciones de unos 20 centímetros de nieve, mientras que en Val d'Aran podrían alcanzarse los 40 centímetros. La alerta ha sido lanzada para la franja de las 18:00 a las 00:00.

Por otro lado, el viento volverá a ser protagonista un día más. Hasta media tarde, se espera que haya viento débil y de dirección variable en toda Catalunya. Después, se impondrá un viento de componente oeste de intensidad leve/moderada, y se anticipan rachas fuertes en el sur.

De hecho, la mayoría de nuevas alertas por viento se concentran de las 18:00 a las 00:00, sobre todo en el sur y noroeste del territorio. En puntos como Val d'Aran, Pallars Jussà y Montsiá se pueden llegar a experimentar vientos de unos 70km/h.

Nuevamente, el servicio meteorológico de Catalunya quiere que los ciudadanos actúen con precaución. Aunque no se espera una situación tan al límite como la de estos días previos, tanto el norte como el sur del territorio deberán tener en cuenta un clima inestable marcado por las fuertes rachas de viento aún.