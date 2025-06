Ya la tenemos aquí: El Meteocat lanza avisos amarillos y naranjas por la ola de calor en estas comarcas en Catalunya

La estación veraniega ha entrado como un miura y con tan solo una semana transcurrida ya nos deja la primera ola de calor del año, aunque las temperaturas altas llevan acompañándonos desde finales del mes de mayo.

Los expertos llevan días alertando de la peligrosidad de no ser consciente de los peligros que comportan no ir con cautela en estas jornadas, pues los golpes de calor y deshidratación pueden estar a la orden del día, en caso de que no se tomen en cuenta.

Catalunya, en aviso permanente por el Meteocat

Este sábado Catalunya vivirá una jornada de calor extrema que ha obligado al Meteocat a emitir avisos de nivel moderado en el litoral norte, Alt i Baix Empordà, así como en la zona más al sur, que incluye las Terres de l'Ebre y Lleida. En este punto es donde se espera que más suban los termómetros durante el día de hoy, con una alerta de intensidad alta que se activará a partir de esta tarde en las comarcas del Priorat, la Ribera d'Ebre y la Terra Alta,

En esta parte se esperan registros de hasta 40 grados, aunque en la costa, pese a que no subirá tanto el mercurio, se vivirán noches tropicales, es decir, noches de más de 25 grados y húmedas. Esta situación, lejos de ser puntual, marcará el inicio de unas jornadas de calor intenso que el Meteocat ya ha destacado con la emisión de una nueva alerta, en este caso, en todo el litoral, de norte a sur.

Sobre todo, apunta que las zonas más críticas a partir del domingo 29 de junio será Barcelona y su área metropolitana, el Garraf, el Baix Penedés, el Tarragonés y el Baix Ebre, donde hay alertas naranjas para esta fecha.

La situación será todavía más crítica por la tarde, donde el mapa muestra un territorio prácticamente entero cubierto por el aviso amarillo. Solamente se salvarán las comarcas interiores y el norte, con el Pirineo como freno natural, aunque también hará calor.

Podría empezar a mejorar el lunes, cuando hasta el momento el ente del tiempo solamente ha emitido avisos moderados que empezarán en el litoral y se ampliaran a las comarcas de Ponent a medida que avance el día.

Otro aspecto destacable es la temperatura a la que llegará el mar, con registros que se sitúan el agua en los 23 grados, 2,5 más de lo que sería normal. Además, avisan de que no se trata de una situación puntual, sino que es una tendencia al alza en la que se podrán observar puntos con zonas donde el agua llegue hasta los cinco grados de anomalía en los próximos días.