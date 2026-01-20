El Meteocat lanza un aviso urgente: 16 comarcas en alerta por lluvia intensa y posibles desbordamientos

Los móviles de varias comarcas catalanas han comenzado a sonar este martes 20 de enero a primera hora de la mañana: Protecció Civil ha lanzado una alerta que afecta principalmente al Alt Empordà, Baix Empordà, la Selva y el Gironès y que se mantendrá activa, como mínimo, hasta las 17:00 horas de la tarde del día de hoy.

Al mismo tiempo, el Meteocat ha lanzado un aviso de última hora por el temporal que afecta este martes a la comunidad, con 16 comarcas en alerta por lluvias persistentes, posibles acumulados importantes y un empeoramiento general del estado del tiempo. Una jornada que será larga e inestable, en la que será imprescindible seguir la evolución hora a hora.

Hasta mediodía, se espera lluvia generalizada en todo el territorio, con especial incidencia en los extremos del litoral y prelitoral. En estas zonas, las precipitaciones pueden ser continuas y en momentos puntuales, especialmente intensas. El Meteocat avisa de que es precisamente por la mañana cuando hay mayor riesgo de chaparrones fuertes y rápidas acumulaciones.

Las comarcas en alerta se concentran en dos grandes áreas:

En el sur, el aviso afecta a Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Camp y Priorat .

. En el norte y nordeste, están bajo aviso Alt Empordà, Baix Empordà, Pla de l'Estany, Gironès, Garrotxa, Ripollès, Osona, Vallès Oriental, Selva y Maresme.

De cara a la tarde y noche, el episodio irá perdiendo intensidad. La precipitación se acabará concentrando en la mitad occidental, y en el resto de la comunidad las lluvias serán más dispersas y locales. Aun así, en el cuadrante noreste y en las Terres de l'ebre se pueden alcanzar hasta los 100 mm en menos de 24 horas, registros que ya se superan en algunas zonas de Girona.

En montaña, la cota de nieve se sitúa entre los 1.200 y 1.400 metros, aunque esta puede bajar puntualmente hasta los 1.000 metros en momentos de mayor intensidad de precipitación, acumulándose hasta 30 centímetros de nieve nueva en el Pirineo oriental.