Meteocat
El Meteocat lanza el aviso que muchos esperaban en Barcelona tras semanas de lluvia

Al menos de forma temporal, vuelve el buen tiempo a Catalunya

Meteocat

Meteocat

David Cruz

David Cruz

Han sido varias semanas mirando al cielo con preocupación y con el paraguas siempre a mano, pero por fin podemos decir que Barcelona respira, al menos de forma temporal. Enero se despide dejando atrás la lluvia persistente, el viento intenso y ese frío que se ha hecho notar más de lo habitual. Y lo hace con una noticia que muchos esperaban: el sol vuelve a ser el protagonista.

Según la última actualización del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), las precipitaciones tienen las horas contadas y ya podemos hablar de tiempo estable.

¿Cómo será el tiempo en Barcelona y en Catalunya desde hoy en Cataluña?

Aunque este jueves todavía puede caer alguna gota puntual y el ambiente seguirá siendo invernal, el panorama cambia por completo a partir de hoy. El cielo tenderá a despejarse de nubes y las temperaturas comenzarán una ligera, pero apreciable remontada.

En Barcelona, el mercurio se moverá en valores más agradables para esta época del año: máximas de 15 grados con una sensación térmica llevadera gracias a las horas de sol, que irán en aumento, especialmente en las horas centrales del día.

Además, estamos hablando de un cambio que no será puntual: los expertos adelantan al menos tres días consecutivos de tiempo estable, con cielos poco nubosos y sin lluvias a la vista. Una tregua que invita a guardar el paraguas, aprovechas las terrazas cuando el sol aprieta y encarar el fin de enero con un ánimo más optimista.

Eso sí, el invierno no se ha terminado ni mucho menos. De cara a la semana que viene, los modelos ya apuntan a un nuevo cambio de tiempo, con la vuelta de las lluvias, aunque con temperaturas algo más suaves. Al menos Barcelona y buena parte de Catalunya puede disfrutar de este paréntesis soleado que sabe a pequeño regalo después de tantas semanas pasadas por agua.

El error que cometemos al hacer la compra en el supermercado y que dispara el gasto sin darnos cuenta

El Meteocat lanza el aviso que muchos esperaban en Barcelona tras semanas de lluvia

Previsión social y prejubilaciones: la nueva palanca para gestionar el talento senior

Un tercio de la población española sigue creyendo que las renovables provocaron el gran apagón

Precio del euríbor hoy, 29 de enero de 2026: la cuota baja y da un respiro a los hipotecados

El Ejército prepara a sus tropas de Montaña para probarlas en el combate bajo cero del Ártico

DIRECTO | Puente comparece en el pleno del Senado para dar cuentas sobre el accidente ferroviario de Adamuz

Protección Civil advierte de los avisos en el Mediterráneo: "Fenómenos meteorológicos adversos las próximas 24 horas"

