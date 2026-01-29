El Meteocat lanza el aviso que muchos esperaban en Barcelona tras semanas de lluvia

Han sido varias semanas mirando al cielo con preocupación y con el paraguas siempre a mano, pero por fin podemos decir que Barcelona respira, al menos de forma temporal. Enero se despide dejando atrás la lluvia persistente, el viento intenso y ese frío que se ha hecho notar más de lo habitual. Y lo hace con una noticia que muchos esperaban: el sol vuelve a ser el protagonista.

Según la última actualización del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), las precipitaciones tienen las horas contadas y ya podemos hablar de tiempo estable.

¿Cómo será el tiempo en Barcelona y en Catalunya desde hoy en Cataluña?

Aunque este jueves todavía puede caer alguna gota puntual y el ambiente seguirá siendo invernal, el panorama cambia por completo a partir de hoy. El cielo tenderá a despejarse de nubes y las temperaturas comenzarán una ligera, pero apreciable remontada.

En Barcelona, el mercurio se moverá en valores más agradables para esta época del año: máximas de 15 grados con una sensación térmica llevadera gracias a las horas de sol, que irán en aumento, especialmente en las horas centrales del día.

Además, estamos hablando de un cambio que no será puntual: los expertos adelantan al menos tres días consecutivos de tiempo estable, con cielos poco nubosos y sin lluvias a la vista. Una tregua que invita a guardar el paraguas, aprovechas las terrazas cuando el sol aprieta y encarar el fin de enero con un ánimo más optimista.

Eso sí, el invierno no se ha terminado ni mucho menos. De cara a la semana que viene, los modelos ya apuntan a un nuevo cambio de tiempo, con la vuelta de las lluvias, aunque con temperaturas algo más suaves. Al menos Barcelona y buena parte de Catalunya puede disfrutar de este paréntesis soleado que sabe a pequeño regalo después de tantas semanas pasadas por agua.