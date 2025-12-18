Meteocat lanza el aviso: bajan las temperaturas y vuelve la lluvia a Catalunya desde este día clave

Aunque el mes de diciembre se suele asocial al frío invernal, las temperaturas registradas en Catalunya durante las primeras semanas ha sido bastante más suaves de lo habitual. Tras un noviembre especialmente frío en gran parte del territorio, el ambiente parecía haberse estabilizado.

Sin embargo, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha confirmado un cambio significativo de tiempo que marcará lo que queda de semana y parte de la próxima.

Si miramos la previsión del tiempo actualizada, durante las próximas jornadas predominará un ambiente mucho más frío en buena parte de Catalunya, especialmente a primeras horas del día, con unas temperaturas mínimas que se situarán entre los 5 y 9 grados en buena parte de la comunidad. En el Pirineo y Prepirineo, los valores bajarán hasta los 1 o 3 grados, propios de la zona.

En cuanto al estado del cielo, el Meteocat señala que este jueves 18 de diciembre de 2025 predominará el tiempo estable y soleado, con la presencia de nubes altas y algunos intervalos de nubes bajas en el litoral y prelitoral, más abundantes a primera y última hora del día. En el interior, además, habrá bancos de niebla que pueden persistir hasta mediodía.

Sin embargo, a partir del sábado 20 de diciembre, las precipitaciones volverán a Cataluña, afectando también a Barcelona y a su área metropolitana. Quizás no sean tan intensas como las registradas las últimas jornadas, especialmente en Badalona o Santa Coloma de Gramenet, pero sí persistentes.

Con este escenario, el Meteocat recomienda una vez más seguir las actualizaciones meteorológicas a diario y extremar la precaución en todos los desplazamientos que se hagan por carretera, especialmente ahora que nos acercamos a los días fuertes de la Navidad.

Si bien no se esperan precipitaciones localmente intensas como las de los últimos días, el frío y las lluvias pueden complicar mucho los viajes y poner en peligro a millones de conductores.