El Meteocat avisa: se avecina un giro radical en el tiempo de Catalunya

El calor se ha hecho esperar este año, con un verano que comenzó con temperaturas sorprendentemente bajas para la época del año. Dicho esto, las recientes olas de calor que han golpeado nuestro país han traído algunos de los días más sofocantes y calurosos del año. Sin embargo, aunque parecía que el calor había llegado para quedarse, el Meteocat ha emitido una sorprendente predicción.

Y es que, desde el Servei Meteorològic de Catalunya acaban de afirmar que llegará un nuevo cambio radical del tiempo: "A partir del jueves bajará la temperatura, sobre todo el viernes, y la masa de aire será más inestable con la posibilidad de algún chubasco o aguacero en el Pirineo y en puntos del cuadrante noreste de cara el sábado".

Así, aunque durante el resto de la semana las temperaturas se mantendrán constantes, esto es algo que no durará demasiado tiempo. Y es que, desde el Servei Meteorològic de Catalunya señalaban que, durante gran parte de la semana las temperaturas no bajarán de los 25 grados: "La temperatura no ha bajado mucho esta noche y se mantiene bastante elevada en muchos puntos del país superando los 25º en numerosos puntos".

Dicho esto, la temperatura no tardará en volver a descender un poco, dándonos una tregua frente al insoportable y sofocante temporal que trajeron las olas de calor. Sin embargo, no podemos cantar victoria, ya que las predicciones para agosto señalan que las primeras semanas del mes vendrán marcadas por una nueva subida de las temperaturas, que llegarían para quedarse el resto del verano.