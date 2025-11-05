Protección Civil envía una alerta de peligro a los ciudadanos por intensidad de lluvias

Peligro máximo. Protección Civil ha enviado una alerta a los ciudadanos de peligro por posibilidad de llúvias. Catalunya vivirá entre la próxima madrugada y la noche del jueves un episodio de "lluvias intensas y torrenciales" que cruzará el territorio de sur a norte dejando fuertes precipitaciones en el litoral y el prelitorial.

Por eso, Protección Civil ha activado la alerta del plan Inuncat, ya que se esperan acumulaciones de agua de hasta 50 litros por metro cuadrado en algunos puntos. Y ha enviado un mensaje a los móviles de las comarcas afectadas sobre las 21.45 de la noche.

Ya había avisado METEOCAT de una posible llúvia con intensidad a lo largo del jueves. Ante estas condiciones, el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualizado el aviso de situación meteorológica de peligro (#avisosSMP) por intensidad de lluvia.

La alerta estará activa desde la 01:00 hasta las 19:00 horas del jueves, con posibilidad de precipitaciones superiores a 40 mm en 30 minutos y un grado de peligro máximo de nivel 4 sobre 6, marcado en color naranja.

Jueves de inestabilidad y llúvias

Estas previsiones indican que Catalunya vivirá un día de inestabilidad marcada y que las lluvias podrían complicar la movilidad en distintas zonas. La recomendación de los expertos es extremar la precaución, sobre todo en carreteras y áreas costeras, donde el viento y la lluvia podrían generar situaciones peligrosas.

El mal tiempo de hoy es solo un aviso de lo que se avecina. La previsión apunta a varios días de lluvias intermitentes, por lo que conviene estar atentos a las actualizaciones del Meteocat y tomar las medidas necesarias para protegerse del impacto de la meteorología adversa en la vida cotidiana.

Noche tranquila del miércoles

Esta noche se espera un ambiente relativamente tranquilo en gran parte de Catalunya, aunque los cielos permanecerán mayormente nublados, especialmente en la depresión central. El tercio occidental de la región disfrutará de un cielo más despejado, pero la presencia de nubes bajas continuará generando un ambiente húmedo y gris en buena parte del territorio.

Las precipitaciones serán escasas durante la noche y se concentrarán de forma más dispersa en el interior de la región, mientras que en el litoral y prelitoral podrían mantenerse de manera leve en algunas zonas. No se prevén lluvias intensas en este periodo, aunque el viento continuará soplando con rachas moderadas en el sur y el extremo norte del litoral.

Las temperaturas mínimas se mantendrán estables y no se esperan cambios significativos respecto al día anterior. La visibilidad podría verse algo reducida en tramos del litoral y prelitoral debido a la humedad, por lo que se recomienda precaución si se circula por carretera durante las horas nocturnas.