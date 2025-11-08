Meteocat: Decenas de avisos por lluvias y fuerte viento en Catalunya durante el sábado 8 de noviembre

Esta semana ha sido una bastante gris para los ciudadanos de Catalunya, y antes de que termine la semana el Meteocat ha confirmado que en la jornada de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025, repetiremos con el mal tiempo.

Catalunya, ante un día gris, pasado por agua y con mucho viento

De primeras, lo que destaca de la predicción del Meteocat es que se anticipa que durante las primeras horas del día, todas y cada una de las comarcas de Catalunya cuentan con la posibilidad de recibir precipitaciones.

Si bien no se esperan lluvias que dejen abundantes cantidades de agua, no será hasta bien entrada la tarde que la posibilidad de salir bien empapado empiece a reducirse. E incluso entonces habrá puntos del norte y noroeste de Catalunya en los que persistirá la lluvia.

Entrada ya la tarde, la mayor parte de Catalunya dejará las lluvias a un lado para simplemente mantener cielos grises que, si bien lucirán algo amenazadores, sobre el papel no deberían implicar nuevas descargas de agua.

Lo que se mantendrá como una constante durante casi toda la jornada en Catalunya serán las fuertes rachas de viento. De hecho, tal es el fenómeno que se anticipa que desde el Meteocat han lanzado más de una decena de avisos por peligro moderado en relación a ello.

Para comenzar, de las 6 de la mañana a las 12 del mediodía, son las comarcas de Val d'Aran, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Ribera d'Ebre, Baix Camp, Baix Ebre y Monstià las comarcas marcadas por los avisos amarillos de viento.

La situación del viento cambiará ligeramente de las 12 del mediodía a las 6 de la tarde, pero se mantendrán los avisos amarillos por el viento de Val d'Aran, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, y Pallars Jussà, mientras que aparecerán nuevos avisos para Cerdanya, Ripollès y Alt Empordà.

En resumen, será un día con un tono claramente gris durante la totalidad del mismo, mientras que a medida que pasen las horas veremos una evolución en cuanto a la menor presencia de las lluvias. Eso sí, cuidado con los paraguas porque el viento puede jugaros una mala pasada.