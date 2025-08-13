El Meteocat lo confirma: las tormentas y el calor seguirán yendo de la mano en Catalunya

La nueva ola de calor está teniendo consecuencias catastróficas por toda España, con decenas de incendios que han provocado la pérdida de mucha vegetación. Y en Catalunya la realidad es que no se espera que el tiempo sea demasiado benevolente incluso dejando atrás este clima extremo.

El Meteocat mantiene las altas temperaturas y las tormentas

La nueva predicción del Meteocat nos deja para el día de hoy unos cielos ligeramente tapados durante la mañana, sobre todo en zonas de interior y sur de Catalunya, mientras que en el tercio noreste del territorio tendremos cielo destapado mayormente.

Asimismo, con el paso de las horas ciertas zonas de Catalunya verán los cielos oscurecerse rápidamente, derivando incluso en lluvias y considerables tormentas. Esto ocurrirá sobre todo por el norte de la región, aunque también en ciertos puntos de Garrigues, Priorat y alrededores.

Pero, ¿cómo se traduce esto a nivel de temperatura? Pues sí, habrá un ligero descenso general a experimentar por toda Catalunya. ¿Quiere decir esto que el clima será entonces más suave? No exactamente, ya que viviremos la transición de la ola de calor a simplemente altas temperaturas.

Sin ir más lejos, en puntos de Lleida, Mollerusa y alrededores, seguirán manteniéndose los 40 grados (o muy cercano a ello), lo que quiere decir que nuevamente habrá picos de calor a tener muy en cuenta.

La realidad es que, por ahora, el Meteocat no señala un solo punto de Catalunya en el que veremos unas temperaturas máximas por debajo de 30 grados, lo que implica que aunque la ola de calor ya no se encuentra tan presente (no tenemos avisos de ningún tipo), siguen teniendo su efecto.

Como otro ejemplo más, en Barcelona y alrededores se esperan temperaturas mínimas de entre 19 y 25 grados, mientras que las máximas oscilarán fácilmente entre los 32 y los 37 grados. Será de nuevo un día muy caluroso.

¿Acabará este calor en los próximos días? Por el momento, el Meteocat indica lo contrario. Pasada la jornada de hoy, se espera o que se mantenga las temperaturas... o que estas vuelvan a aumentar ligeramente. Habrá que estar atentos a las futuras indicaciones del organismo.