Meteocat confirma: tiempo inestable con lluvias abundantes en el sur de Cataluña

Este fin de semana, la lluvia ha regresado a Cataluña con chubascos persistentes y abundantes, especialmente en la mitad sur del territorio. La previsión del Meteocat espera un aumento de la inestabilidad para el domingo, con mayor extensión de las precipitaciones.

La nubosidad aumentará de forma lenta, pero también progresiva, durante la jornada, de este a oeste. De hecho, terminará entre muy nublado y cubierto en general, con más claros en el cuadrante noroeste.

Por otra parte, llegarán nubarrones en puntos del litoral y prelitoral hasta mediodía. Además, se espera precipitación en el tercio sur durante el día. A partir de media madrugada, hay probabilidad de precipitación dispersa en el resto litoral y prelitoral.

En general, la precipitación será de intensidad entre débil y moderada, aunque localmente podrá ser fuerte, torrencial en el extremo sur. También irá acompañada de tormenta, acumulando cantidades escasas y poco abundantes.

En el tercio sur, las precipitaciones serán entre abundantes y muy abundantes, con más de 50 mm en 24 horas. Además, se acumularán cantidades extremadamente abundantes en el tercio sur de Cataluña.

Los termómetros marcarán temperaturas serán similares o ligeramente menores en todo el territorio. Por otra parte, la visibilidad será regular en el litoral y prelitoral, especialmente en las zonas elevadas del sector, donde será puntualmente mala. No obstante, será buena en el resto del territorio.

El viento soplará de componente norte y este en el litoral, siendo de componente este en el resto. En el prelitoral y en el litoral, será entre flojo y moderado con rachas fuertes, especialmente en la mitad sur.

Al comienzo y final del día, el viento será flojo y variable en el interior de Cataluña. En la costa central, habrá rágafas que superarán los 40 o 50 kilómetros por hora, con ciento del nordeste durante todo el día.