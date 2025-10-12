Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

TIEMPO

Meteocat confirma: tiempo inestable con lluvias abundantes en el sur de Cataluña

Este domingo aumentará la inestabilidad con una mayor extensión de las precipitaciones

Tiempo Meteocat

Tiempo Meteocat

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Este fin de semana, la lluvia ha regresado a Cataluña con chubascos persistentes y abundantes, especialmente en la mitad sur del territorio. La previsión del Meteocat espera un aumento de la inestabilidad para el domingo, con mayor extensión de las precipitaciones.

La nubosidad aumentará de forma lenta, pero también progresiva, durante la jornada, de este a oeste. De hecho, terminará entre muy nublado y cubierto en general, con más claros en el cuadrante noroeste.

Por otra parte, llegarán nubarrones en puntos del litoral y prelitoral hasta mediodía. Además, se espera precipitación en el tercio sur durante el día. A partir de media madrugada, hay probabilidad de precipitación dispersa en el resto litoral y prelitoral.

En general, la precipitación será de intensidad entre débil y moderada, aunque localmente podrá ser fuerte, torrencial en el extremo sur. También irá acompañada de tormenta, acumulando cantidades escasas y poco abundantes.

En el tercio sur, las precipitaciones serán entre abundantes y muy abundantes, con más de 50 mm en 24 horas. Además, se acumularán cantidades extremadamente abundantes en el tercio sur de Cataluña.

Los termómetros marcarán temperaturas serán similares o ligeramente menores en todo el territorio. Por otra parte, la visibilidad será regular en el litoral y prelitoral, especialmente en las zonas elevadas del sector, donde será puntualmente mala. No obstante, será buena en el resto del territorio.

El viento soplará de componente norte y este en el litoral, siendo de componente este en el resto. En el prelitoral y en el litoral, será entre flojo y moderado con rachas fuertes, especialmente en la mitad sur.

Noticias relacionadas y más

Al comienzo y final del día, el viento será flojo y variable en el interior de Cataluña. En la costa central, habrá rágafas que superarán los 40 o 50 kilómetros por hora, con ciento del nordeste durante todo el día.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Rocío Vidal (32 años), divulgadora científica, sobre Marcos Llorente: 'Está a tres Doritos de juntarse con Javi Poves y afirmar que la Tierra es plana
  2. Comunicado de Joana Sanz tras el nacimiento de su hijo: 'Hay gente que le ha deseado el mal a nuestro bebé
  3. David Beckham se deja deleitar con el plato especial del restaurante Botafumeiro en Barcelona
  4. Alerta roja: La AEMET pone en aviso el Mediterráneo por tormentas de gran intensidad
  5. La anécdota de Shawn Kemp con Michael Jordan: 'Fumé antes de enfrentarme a él y jugué...
  6. El pan casero es mil veces mejor y este aparato de Lidl te permite hacerlo de forma fácil y barata
  7. El Granada, señalado por 'hacer negocio' en la campaña de la lucha contra el cáncer: 'Las están vendiendo a 85 euros y solo donan 2 euros
  8. Rooney explota contra Gerrard por sus palabras sobre la selección inglesa: “No éramos unos perdedores egoístas”

Críticas por esta escena de Ayuso antes del desfile del 12 de octubre

Críticas por esta escena de Ayuso antes del desfile del 12 de octubre

Meteocat confirma: tiempo inestable con lluvias abundantes en el sur de Cataluña

Meteocat confirma: tiempo inestable con lluvias abundantes en el sur de Cataluña

El BOE confirma nuevo reglamento que podría eliminar los arcenes para construir carriles bici

El BOE confirma nuevo reglamento que podría eliminar los arcenes para construir carriles bici

El vídeo con el que Pedro Sánchez ha felicitado el día de la Fiesta Nacional

El vídeo con el que Pedro Sánchez ha felicitado el día de la Fiesta Nacional

Leo Messi desata la locura: la reacción viral de los jugadores argentinos en las gradas del Inter de Miami

Leo Messi desata la locura: la reacción viral de los jugadores argentinos en las gradas del Inter de Miami

Susanna Griso, tras los últimos audios de José Luis Ábalos: "Esto da para unas cuantas Revueltas"

Susanna Griso, tras los últimos audios de José Luis Ábalos: "Esto da para unas cuantas Revueltas"

Guerra en Oriente Próximo, en directo | Israel tiene ya "todo listo" para recibir "de inmediato" a los rehenes

Guerra en Oriente Próximo, en directo | Israel tiene ya "todo listo" para recibir "de inmediato" a los rehenes

El actor Matthew McConaughey muestra su lado más filosófico: "Creo que hay una crisis de humanidad”

El actor Matthew McConaughey muestra su lado más filosófico: "Creo que hay una crisis de humanidad”