El Meteocat lo confirma: tiempo estable y temperaturas al alza en Catalunya

Después de semanas de lluvias intensas, nevadas y temperaturas bajas, el tiempo parece que dará una tregua generalizada en Catalunya, con un claro predominio del sol y ausencia total de precipitaciones, tal y como ha confirmado el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

¿Qué tiempo hará en Catalunya este martes 24 de febrero según Meteocat?

El cielo se mantendrá despejado en la mayor parte del territorio, aunque el paso de franjas de nubes altas podría enturbiar momentáneamente el ambiente, sobre todo en el tercio norte y en zonas del oeste.

Durante las primeras horas del día, eso sí, la estabilidad vendrá acompañada de algunos fenómenos locales a los que muchos estamos acostumbrados: se formarán bancos de niebla y neblina en hondonadas de la depresión Central, un episodio habitual en situaciones anticiclónicas.

Tampoco se descartan brumas en puntos del litoral sur y norte, sobre todo al comienzo y al final de la jornada, aunque por lo general, la visibilidad será excelente en el resto de la comunidad, siendo una jornada idónea para actividades al aire libre y desplazamientos por carretera.

En cuanto a las temperaturas, la tendencia será claramente ascendente. Las máximas subirán de forma ligera o moderada en la mayor parte del país, consolidando un ambiente más templado que en días anteriores. Sin embargo, la mitad sur del litoral y sectores del noreste quedarán al margen de este ascenso: valores similares o incluso ligeramente más bajos.

En definitiva, podemos decir que por fin se presenta un día muy tranquilo, con predominio del sol, temperaturas en aumento y nulo riesgo de precipitaciones en toda la comunidad. Solo las nieblas matinales y algunos intervalos de nubes altas romperán la estabilidad prevista para esta jornada.