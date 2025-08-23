Meteocat confirma: la temperatura máxima aumenta y habrá menos precipitaciones

Después de las lluvias intensas en el Barcelonès y el Maresme, Meteocat confirma que este sábado habrá temperaturas más altas, menos precipitaciones y tendremos un cielo mayoritariamente soleado en toda Cataluña.

El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que hasta mediodía habrá algunos intervalos de nubes en puntos de la mitad este, aumentando su probabilidad en puntos del litoral y prelitoral norte, que podrán persistir durante la tarde de manera local.

En el resto del territorio, habrá ambiente soleado o poco nublado. De cualquier forma, crecerán algunos nubarrones en el interior del cuadrante noreste y en el resto del Pirineo a partir del mediodía, especialmente en el sector oriental.

Además, es probable que durante la tarde lleguen al macizo del Puerto. Al final del día, las nubes bajas reaparecerán en puntos de la mitad sur del litoral y prelitoral.

Durante el mediodía, es posible algún chubasco aislado en el interior del cuadrante noreste. También es probable que alcance alguno a puntos del extremo sur, procedentes de Aragón.

No obstante, la precipitación será de intensidad débil, localmente moderada, acumulando cantidades entre escasas y poco abundantes. En cuanto la temperatura máxima, será similar o ligeramente más alta, con excepción del litoral, donde será similar.

La visibilidad en Cataluña será entre buena y excelente, aunque será transitoriamente regular o mala en puntos del litoral y prelitoral. El viento soplará de componente sur y este entre flojo y moderado, si bien habrá algún golpe fuerte por la tarde en el litoral, prelitoral sur y norte de la Costa Brava.

Finalmente, habrá tramontana hasta mediodía en el Empordà, con algunos golpes fuertes hasta media mañana en la Costa Brava norte. Al final de la jornada, será flojo y de dirección variable con terral flojo y golpes moderados en el litoral.