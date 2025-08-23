TIEMPO
Meteocat confirma: la temperatura máxima aumenta y habrá menos precipitaciones
Este sábado, 23 de agosto de 2025, se espera un ambiente soleado o poco nublado en Cataluña
Después de las lluvias intensas en el Barcelonès y el Maresme, Meteocat confirma que este sábado habrá temperaturas más altas, menos precipitaciones y tendremos un cielo mayoritariamente soleado en toda Cataluña.
El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que hasta mediodía habrá algunos intervalos de nubes en puntos de la mitad este, aumentando su probabilidad en puntos del litoral y prelitoral norte, que podrán persistir durante la tarde de manera local.
En el resto del territorio, habrá ambiente soleado o poco nublado. De cualquier forma, crecerán algunos nubarrones en el interior del cuadrante noreste y en el resto del Pirineo a partir del mediodía, especialmente en el sector oriental.
Además, es probable que durante la tarde lleguen al macizo del Puerto. Al final del día, las nubes bajas reaparecerán en puntos de la mitad sur del litoral y prelitoral.
Durante el mediodía, es posible algún chubasco aislado en el interior del cuadrante noreste. También es probable que alcance alguno a puntos del extremo sur, procedentes de Aragón.
No obstante, la precipitación será de intensidad débil, localmente moderada, acumulando cantidades entre escasas y poco abundantes. En cuanto la temperatura máxima, será similar o ligeramente más alta, con excepción del litoral, donde será similar.
La visibilidad en Cataluña será entre buena y excelente, aunque será transitoriamente regular o mala en puntos del litoral y prelitoral. El viento soplará de componente sur y este entre flojo y moderado, si bien habrá algún golpe fuerte por la tarde en el litoral, prelitoral sur y norte de la Costa Brava.
Finalmente, habrá tramontana hasta mediodía en el Empordà, con algunos golpes fuertes hasta media mañana en la Costa Brava norte. Al final de la jornada, será flojo y de dirección variable con terral flojo y golpes moderados en el litoral.
- Un español se rompe un hueso en Estados Unidos y la factura del hospital deja a todos en shock
- Cristina, la joven con 40 matrículas de honor, se tatúa el nombre de Pedro Sánchez: 'Me haría también el de...
- Alfredo Duro sorprende en 'El Chiringuito' con su predicción de los ganadores de la temporada 2025/26
- Las redes estallan: una vecina de León arremete contra Cataluña mientras su pueblo sufre los incendios
- ¿Cuáles son los países de Europa que menos se duchan? Esta es la posición de España en el ranking
- Esta nueva moneda conmemorativa de 2 euros podría ser un tesoro en el futuro: guárdala
- ¡Bombazo! Millie Bobby Brown, la estrella de 'Stranger Things', se convierte en madre a los 21 años
- La estrategia de Andrés Iniesta para conquistar a Anna Ortiz: 'Nos encontramos en una gasolinera