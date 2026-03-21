El Meteocat lo confirma: Sol en Catalunya… pero con riesgo de lluvias sorpresa

El Meteocat ha sido claro para la jornada de hoy, 21 de marzo de 2026, y es que aquellos que tuvieran dudas en cuanto al tiempo se encontrarán con un día en el que sol será la nota general. Eso sí, con margen para sorpresas.

El Meteocat anticipa un buen día general para Catalunya

Para comenzar, la previsión confirma que en general encontraremos un cielo sereno o poco nublado, con presencia de alguna nube alta. Esto se dará sobre todo durante la mañana y en el tercio sur del territorio, donde la presencia de nubes será mayor y más constante.

Durante la tarde habrá una evolución algo distinta: veremos un mayor número de nubes que especialmente aparecerán en la región de los Pirineos y Prepirineo, lo cual localmente podría acabar dejando cielos de un poco a muy nublados.

En términos de precipitaciones, el Meteocat anticipa que las primeras horas del día deberían estar completamente libres de lluvias en toda Catalunya. El sol con algo de nubes reinará sin la intervención de precipitaciones, aunque eso dará un giro por la tarde.

Según apunta la agencia meteorológica, por la tarde se identifica la posibilidad de que aparezcan algunas lluvias débiles en puntos de los Pirineos. Asimismo, establecen la cota de nieve en torno a los 1.800 metros.

A nivel de temperatura, los expertos no anticipan grandes cambios. El único 'giro' que se contempla es que en zonas de interior pueda notarse un mayor crecimiento. No obstante, la sensación térmica será bastante similar a la de estos últimos días.

En última instancia, se espera que la visibilidad sea buena de forma general por toda Catalunya. Además, el viento será débil y de dirección variable durante prácticamente la totalidad del día, por lo que no se tiene en cuenta que sea un factor diferencial de la jornada.

En definitiva, el Meteocat anticipa un día de clima agraciado. Si bien ciertas lluvias pueden sorprender en zonas específicas de los Pirineos, el resto del territorio gozará de una jornada en la que el sol será la norma.