Meteocat confirma: fin de semana variado en Cataluña con chubascos en estas comarcas

Este viernes, la borrasca atlántica Claudiaha cruzado Cataluña, provocando chubascos dispersos y débiles en varias zonas del territorio. No obstante, el tiempo será variado este fin de semana. El sábado será estable en la mayoría de comarcas, aunque cualquiera podría ser alcanzada por una nueva tongada de chubascos a partir de la tarde.

Hasta mediodía, el cielo estará entre poco y medio nublado, debido a la circulación de bandas de nubes altas. Sin embargo, quedará medio o muy nublado en el Pirineo, especialmente de madrugada.

Desde entonces, también llegarán medios por el oeste, al mismo tiempo que crecerán nubarrones. Estos dejarán el cielo muy nublado o cubierto por toda Cataluña, a partir de media parte.

De cualquier forma, en el litoral habrá intervalos de nubes bajas matinales, también a partir de la noche. En este contexto, el Meteocat espera una precipitación persistente en la vertiente sur del Pirineo occidental, al menos hasta mediodía.

Por la noche, la previsión es que la precipitación comience desde el tercio oeste de Cataluña, extendiéndose hasta el resto del territorio. Además, la más extensa será en mitad oeste.

Estas precipitaciones serán débiles, puntualmente moderada, acumulando cantidades entre escasas y poco abundantes. En cuanto la temperatura, la mínima será ligeramente más baja en la mitad este, siendo ligeramente y moderadamente más baja en el resto de la comunidad.

Los termómetros marcarán una temperatura máxima entre similar y ligeramente más baja. Con este escenario, la visibilidad será entre buena y excelente, aunque de madrugada quedará regular o mala debido a los bancos de niebla o neblina en valles y hondonadas del interior.

Ahora bien, se espera que la visibilidad empeore en general al final de la jornada. De cualquier manera, será regular o puntualmente mala en el Pirineo occidental, especialmente en momentos de chaparrón.