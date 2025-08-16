Meteocat confirma: fin de semana con calor intenso en Catalunya y aumento de las temperaturas

En la última semana, se ha producido un aumento de las temperaturas en Catalunya debido a la ola de calor que atraviesa el territorio. Este fin de semana no será diferente, y los termómetros subirán con intensidad, especialmente el próximo domingo.

En este contexto, Catalunya espera dos días de calor intenso con sensación de bochorno. De hecho, esta nueva ola de calor podría producir el fin de semana más cálido de este año.

Según la previsión del Servei Meteorològic de Catalunya, la situación general mostrará un cielo despejado, aunque habrá algunas nubes de evolución diurna aisladas por la tarde en el Prepirineo.

De esta forma, tampoco se espera ninguna precipitación. La temperatura mínima, y también la máxima, serán ligeramente más altas, con calor muy intenso en la mayor parte de Catalunya.

Además, la temperatura mínima superará los 25 °C en diferentes puntos del litoral. Por lo que respecta a la temperatura máxima, esta superará los 36 °C en gran parte de Catalunya.

De la misma forma, se acercarán a los 40 °C en Ponent, Catalunya Central y puntos del extremo noreste. También podrán llegar hasta los 42 °C en el interior de las Terres de l'Ebre.

En general, la visibilidad será buena en todo el territorio. No obstante, habrá calima por el humo de los incendios que se están produciendo al oeste de la Península Ibérica.

En cuanto al viento, hasta media mañana y por la noche será flojo y variable en la mayor parte de Catalunya. También habrá un predominio del terral en el litoral durante la madrugada. Durante el resto del día, se impondrá lentamente el componente sur en el litoral y prelitoral, así como puntos de Catalunya Central por la tarde.