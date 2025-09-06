Meteocat confirma: un sábado más soleado antes de que vuelvan las nubes

La primera semana de septiembre parece haber dejado atrás las tórridas noches de verano. Durante la madrugada del viernes al sábado, 6 de septiembre de 2025, algunos puntos de la costa han descendido hasta los 20 grados.

La previsión de hoy del Servicio Meteorològic de Catalunya indica que dominará el ambiente soleado en su conjunto, durante toda la jornada. No obstante, circularán bandas de nubes altas que dejarán el cielo entrañado.

Por otra parte, al final del día, llegarán medios por el tercio sur del territorio. Además, habrá intervalos de nubes bajas en el litoral sur, siendo más abundantes hasta primera hora de la mañana.

A partir de media tarde, dejarán el cielo medio nublado en este sector, y ya por la noche se ampliarán hasta otros puntos del litoral y en la mitad sur del prelitoral. Este sábado, no se descarta alguna llovizna al final de la jornada en el extremo sur del litoral.

En todo caso, la precipitación será de intensidad débil y acumulará cantidades inapreciables o escasas. En cuanto las temperaturas, la mínima será ligeramente más baja, especialmente en Cataluña Central y mitad este.

Mientras, los termómetros subirán moderadamente en cotas altas del Pirineo. La máxima será ligeramente mayor, en Ponent y algunos puntos de las Terres de l'Ebre y del interior noreste, donde se superarán los 30 °C.

En Cataluña, la visibilidad será buena en general. Ahora bien, será regular hasta primera hora de la jornada en puntos de la mitad sur, donde se formarán bancos de neblina que se desharán rápidamente.

Finalmente, el Meteocat destaca que el viento será flojo y de dirección variable en el interior durante la madrugada, con intervalos de calma, mientras que en el litoral soplará el terral. Desde la mañana y hasta la noche, se impondrá el componente sur y este en todo el territorio, entre flojo y moderado.