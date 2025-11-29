El Meteocat confirma una pequeña tregua para el frío en Catalunya, las temperaturas subirán ligeramente

A pesar de que costó que el frío se agenciara realmente del clima de Catalunya, desde hace semanas otoño nos deja con temperaturas cada vez más gélidas. Los termómetros bajo cero han sido ya un elemento relativamente común, pero este sábado habrá una pequeña tregua.

Jornada de frío en Catalunya, pero no particularmente intenso

El Meteocat ha confirmado así que, de forma general, las temperaturas mínimas de Catalunya aumentarán en este sábado, 29 de noviembre de 2025. Esto será algo que se haga notar sobre todo en el cuadrante noreste del territorio.

Si bien es cierto que seguiremos encontrando mínimas bajo cero en distintos puntos de Catalunya, sobre todo del centro y noroeste de la región, en puntos del litoral tales como Barcelona y alrededores podremos llegar a ver temperaturas de alrededor de 10 grados.

Esto no será algo que ocurra con las temperaturas máximas, que se mantendrán similares a las de estos últimos días. En tal sentido, la mayoría rondarán entre los 10 y 15 grados, y en diversas zonas del litoral podrá superarse ligeramente esta marca.

En términos de nubosidad, durante la mayor parte del día podrán verse acumulaciones de nubes altas y ligeras. A medida que pasen las horas, la densidad y presencia de estas podrá ir a más en particular en el noroeste de Catalunya.

Por otro lado, el Meteocat no tiene previsión de precipitación alguna en ningún punto de Catalunya. Por lo tanto, se espera que este sábado sea completamente libre de todo fenómeno de lluvia y nieve, sin importar la comarca.

Esta estabilidad se traducirá en una visibilidad mayormente positiva durante la totalidad de la jornada. Similarmente, no se espera un viento problemático más allá de ciertas rachas fuertes a partir de la tarde en la mitad norte de Catalunya.

Por lo general, estamos ante una jornada en la que el tiempo será bastante benevolente en Catalunya. Si habías hecho planes para hoy sábado, sobre el papel no se producirá ningún fenómeno atmosférico que los complique.