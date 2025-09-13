TIEMPO
Meteocat confirma: la lluvia será protagonista en varias comarcas de Cataluña
Esta madrugada se ha batido el récord con la mayor precipitación acumulada en un minuto
La madrugada del viernes al sábado, 13 de septiembre de 2025, ha estado marcada por las lluvias, especialmente en el norte de Cataluña. En la Quart, población de la comarca del Bergadá y de la provincia de Barcelona, se ha batido el récord con la mayor precipitación acumulada en un minuto (7,8 l/m²).
En este contexto, el Servei Meteorològic de Catalunya ha compartido su predicción para la jornada de hoy, donde las lluvias serán protagonistas en varias comarcas del territorio.
Según apunta el Meteocat, el cielo estará muy nublado hasta el mediodía, con excepción del extremo suroeste que quedará medio nublado. Ya por la tarde, la nubosidad se reducirá en la depresión Central y en el tercio sur, que quedará medio nublado.
Mientras, el resto del territorio catalán continuará muy nublado. No obstante, a finales de la jornada llegarán nubarrones por el sur. Durante la mañana, igual que de madrugada, se espera precipitación en gran parte de la mitad norte y algunos puntos del litoral y prelitoral sur y central.
Este mediodía, los chubascos se concentrarán en la mitad este, siendo de intensidad entre débil y moderada y acompañados de tormenta. Por su parte, se acumularán cantidades escasas y poco abundantes.
En la Cataluña central, prelitoral central, Prepirineo y el resto del cuadrante noreste, la precipitación será entre poco abundante y abundante. Durante la mayor parte del día, la precipitación podría ser localmente fuerte, o torrencial puntualmente, en la mitad norte del territorio.
Localmente, se podrían acumular cantidades abundantes de precipitación y podrían estar acompañadas de granizo y/o piedra. En cuanto la temperatura, la mínima será ligeramente más alta en la mitad este y moderadamente más alta en mitad oeste.
Por otro lado, la temperatura máxima será ligeramente más alta en el litoral y prelitoral. Especialmente en momentos de chaparrón, la visibilidad será regular, igual que en cotas medias y altas de montaña.
