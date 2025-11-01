Meteocat confirma un día de Todos los Santos con temperaturas más altas para la época

Este sábado, 1 de noviembre de 2025, se celebra el Día de Todos los Santos en toda España. Esta jornada está marcada como fiesta nacional no sustituible, por lo que muchos ciudadanos podrán disfrutar del tiempo para realizar las actividades señaladas para esta fecha.

Por este motivo, es importante conocer la previsión del Meteocat. Esta mañana, el cielo estará poco nublado debido al paso de nubes altas, aunque habrá estratos bajos en puntos de Ponent.

Durante la tarde, la nubosidad se irá haciendo más abundante de oeste a este, dejando el cielo entre medio y muy nublado al final de la jornada. Sobre todo, en puntos del Pirineo y Prepirineo occidental.

Ahora bien, al final del sábado y especialmente, a partir de la noche, es probable que haya una precipitación débil y escasa en el extremo noroeste. Además, la cota de nieve estará rondando los 2.800 metros.

En cuanto las temperaturas, la máxima incrementará ligeramente en el litoral y prelitoral. En el resto de Cataluña, no habrá cambios significativos en los termómetros o aumentarán también ligeramente.

En este contexto, la mayoría de los valores máximos oscilarán entre 21 y 26 °C. El mercurio alcanzará sus puntos más altos en la zona del litoral y en el prelitoral, especialmente en el norte.

Este sábado, la visibilidad será entre buena y excelente. A partir de media tarde, esta podrá empeorar en puntos del Pirineo occidental. También se formarán neblinas o bancos de niebla, matinales en valles y hondonadas del interior, especialmente en Ponent.

Al final de la jornada y hasta media mañana el viento será flojo con dirección variable, predominando terral en tramos de la costa. El viento restante del sábado será de componente sur y oeste, entre flojo y moderado en la costa, con algún fuerte golpe en la mitad norte del sector.