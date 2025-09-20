Meteocat confirma: chubascos en estas comarcas antes del cambio de temperatura

En la última semana, el tiempo en Cataluña ha estado afectado por un calor intenso, propio del mes de agosto. No obstante, este fin de semana se espera que esté marcado por la inestabilidad atmosférica, antes de que las temperaturas desciendan.

En este contexto, el Servei Meteorològic de Catalunya ha hecho su previsión para este sábado, 20 de septiembre de 2025. El Meteocat señala que la nubosidad aumentará y el cielo estará progresivamente medio o puntualmente muy nublado.

Hasta media mañana, y luego por la tarde, se espera nubosidad de tipo bajo abundante en sectores del litoral y prelitoral. La nubosidad dejará el cielo muy nublado en estos sectores del territorio.

Por otro lado, este sábado se esperan algunos chubascos débiles y escasos en puntos del litoral hasta primera hora de la tarde. Al final de la jornada, la previsión marca la llegada de algunos chubascos en el extremo noroccidental.

Estas precipitaciones serán débiles y dejarán cantidades escasas o puntualmente abundantes. La temperatura máxima será ligeramente menor, sobre todo en el sector del Pirineo occidental. El termómetro será similar en el litoral o ligeramente más alto en el cuadrante noreste.

En general, la visibilidad será buena y transitoriamente regular en zonas del litoral y prelitoral cuando llegue el chaparrón. Hasta media mañana, en puntos del prelitoral, Cataluña Central y zonas elevadas del litoral, habrá bancos de niebla.

Con todo, soplará un viento de componente este y sur durante todo el día. De hecho, este será flojo a primera y última hora. En las horas centrales de la jornada, sobre todo en el Alt Empordà, será más reforzado.

Finalmente, habrá fuertes durante algunas veces en el interior de las Terres de l'Ebre. Con este escenario, se espera que el domingo se avance en esta transición del tiempo que pondrá fin al calor del verano e iniciará un clima más habitual del otoño.