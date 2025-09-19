Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El Meteocat lo confirma: así cambiará el tiempo en Catalunya este fin de semana

Tras las lluvias ha vuelto el calor, pero, ¿hasta cuándo seguiremos con el buen tiempo ten Catalunya?

Meteocat

Meteocat

Álex Pareja

Álex Pareja

Hemos pasado varias jornadas de tormentas y chubascos en todo el territorio, para pasar en los últimos días por el buen tiempo y el calor en Catalunya. Hoy, 19 de septiembre de 2025, el día se presenta con cielos despejados y con algún giro inesperado en la costa, pero todo se mantendrá hasta el domingo.

Buen día en Catalunya

En general, podemos decir que hará un buen día en Catalunya, sin apenas cambios respecto a días anteriores. Van a predominar los cielos despejados con algunas franjas de nubes altas, y será sólo durante la mañana y el anochecer donde veremos cambios más significativos en algunas zonas.

En concreto, en la costa, el prelitoral y en zonas de les Terres de l'Ebre, serán lugares donde veremos formarse nubes bajas, pero que no se espera que traigan ninguna precipitación. Por tanto, aunque en estas zonas no tendremos el cielo tan despejado, no habrá lluvias.

Las temperaturas máximas apenas van a variar, encontrándonos con un porqueño descenso en algunos puntos pero, en general, se espera que rocen o alcancen los 30 grados. En cuanto a las mínimas, serán pocas las zonas en las que se descienda de los 15 grados durante la jornada.

La visibilidad va a ser muy buena en general gracias a estos cielos despejados, aunque la presencia de estas nubes cerca del litoral pueden disminuirla de forma temporal. En lo que respecta al viento, será flojo y variable a primeras horas del día y por la noche, mientras que al mediodía soplará con más fuerza en el litoral del Empordà.

Esta tendencia se mantendrá durante mañana, sábado, con más presencia de nubarrones. Pero ojo, porque el domingo se espera que el tiempo vuelva a dar un vuelco y nos traiga de vuelta las tormentas y la lluvia en gran parte del territorio, con descenso de temperaturas.

Así que sí, lo más probable es que este buen tiempo y el regreso del calor sean sólo temporales, ya que el domingo vamos a volver a tener cambios importantes.

