Meteocat: Cataluña despierta con nieblas en muchas comarcas y espera los próximos chubascos

Cataluña ha pasado el fin de semana con el cielo muy nublado y cubierto, protagonizado por las lluvias. Las precipitaciones han afectado a gran parte del territorio, con chubascos generalizados. Ayer, domingo 8 de marzo, hubo una mejoría progresiva en toda la comunidad, marcando el fin del frente lluvioso.

Hoy, lunes 9 de marzo de 2026, comienza una semana con nieblas en muchas comarcas. No obstante, se esperan algunos chubascos durante las tardes. Hasta primera hora de la mañana, el cielo permanecerá entre medio y muy nublado.

A partir de este momento, la nubosidad irá mermando de manera progresiva. En su lugar, el cielo quedará despejado o poco nublado. Ahora bien, puede mantenerse puntualmente medio nublado en algunos puntos del cuadrante noreste.

Un banco de niebla cubre el cielo de Barcelona / Alfons Puertas

Desde entonces, aumentarán los nubarrones, especialmente en puntos del prelitoral y del tercio norte. Localmente, estos dejarán el cielo entre medio y muy nublado. A media tarde, alcanzarán bandas de nubes altas y medianas a zonas del oeste del territorio.

Al final del día, el cielo quedará muy nublado o cubierto en la mayor parte del territorio. Con esta situación, no se descartan algunos chubascos de intensidad entre floja y moderada en algunos puntos del interior.

Estos serán más probables en puntos del prelitoral y del tercio norte. Además, serán más extensos en el cuadrante noreste. En este contexto, se acumularán cantidades de precipitación escasas o poco abundantes, puntualmente.

Por lo que respecta a la temperatura, los termómetros indicarán una marca máxima similar o ligeramente menor. Aunque la visibilidad será buena, localmente podría ser mala por la presencia de bancos de niebla en puntos del interior, hasta primera hora de la mañana.

En cuanto al viento, se impondrá componente sur entre flojo y moderado, destacando a mediodía y leve en el litoral. Exceptuando la Costa Brava norte, donde predominará el choque con algunos golpes fuertes de viento durante la tarde y noche.