El Meteocat ya va avisando: prepara la chaqueta y no dejes de lado el paraguas

Ya nos encontramos en la recta final del mes de septiembre y como de costumbre, nos encontramos ante el último domingo del mismo mes. Octubre ya se encuentra a la vuelta de la esquina y como no con la entrada del otoño, el calor finalmente se ha ido poco a poco, para ahora dejarnos con un tiempo inestable.

Empezamos hablando del cielo, donde este estaré entre muy nublado y cubierto por el paso de nubes altas y medianas, más rotas a partir del mediodía. Además, en el litoral y prelitoral también habrá nubes bajas. A partir de la tarde crecerán nubarrones en la mitad sur y en el Pirineo y Prepirineo.

Hasta la mañana no se descarta alguna en puntos del litoral y prelitoral. A partir de la tarde se esperan algunos chubascos de distribución irregular en la mitad sur del litoral y prelitoral, así como en puntos del Pirineo y Prepirineo y en el resto del tercio oeste.

Serán de intensidad entre débil y moderada, puntualmente fuerte. Además, irán a menudo acompañados de tormenta y granizo. Se acumularán cantidades de precipitación entre escasas y poco abundantes, si bien localmente podrán ser abundantes en el Prepirineo, muy abundantes en Ponent y extremadamente abundantes en las Terres de l'Ebre.

Respecto a la temperatura, la mínima entre ligeramente y moderadamente mayor. Por otro lado, la temperatura máxima será ligeramente más alta en todas partes, aunque en cotas altas del Pirineo será similar.

En lo que respecta a la visibilidad, esta se espera que sea regular o mala en zonas elevadas del litoral y prelitoral. En el resto será regular, por lo que mucho cuidado si tienes pensado conducir.

Durante la madrugada, el viento soplará flojo y de dirección variable, con predominio del componente este en el litoral. A partir de media mañana, se impondrá el viento de componente este y sur moderado con algunos golpes fuertes en el litoral.