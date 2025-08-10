El Meteocat avisa de un tiempo variable y deberías de tener esto en cuenta

Ya nos encontramos en el día final de la semana, el domingo 10 de agosto. Durante una semana donde hemos tenido demasiado calor, aparentemente la cosa seguirá presente, al menos según hemos podido ver gracias al Meteocat.

Y es que en estos momentos España se encuentra ante una ola de calor que se encuentra afectando a un montón de personas y obviamente en Catalunya las cosas no iban a ser diferentes, aunque hoy tenemos un tiempo de lo más inestable.

Sí, contaremos con un cielo soleado en su conjunto, si bien circularán algunas bandas de nubes altas y delgadas de norte a sur. A partir de mediodía y durante la tarde crecerán nubes de evolución diurna y nubarrones en el Pirineo y Prepirineo, mientras que a lo largo de la tarde llegarán y se desarrollarán en otros puntos del interior de la mitad norte.

Se esperan chubascos en el Pirineo y Prepirineo, que por la tarde podrán afectar a otros puntos del interior de la mitad norte. Serán de intensidad entre débil y moderada, y escasos o poco abundantes, a menudo acompañados de tormenta y localmente no se descarta granizo o piedra pequeña.

Es posible que puntualmente sean de fuerte intensidad y se acumulen cantidades abundantes en la zona avisada. La temperatura mínima por su lado sufrirá un ascenso moderado por todas partes, excepto en el Pirineo y Prepirineo donde se mantendrá similar, habrá bochorno en el litoral y prelitoral.

La máxima será similar, aunque subirá ligeramente en el litoral, la Plana de Vic y Catalunya Central. El ambiente será muy caluroso en el centro del día, la máxima podrá superar los 40 ºC en puntos de Ponent.

Por otro lado, y para terrminar, se espera un viento flojo y de dirección variable al inicio y final del día, con dominio del terral en el litoral y tramontana en el Empordà con algunos fuertes golpes durante las primeras horas del día. A partir de media mañana, se impondrá el viento de componente sur, flojo con golpes moderados.