El Meteocat avisa: el tiempo dará un giro con precipitaciones y bajada de temperaturas

Vuelven las lluvias a algunas zonas de la comunidad catalana

Martes de lluvias en Catalunya, según el Meteocat. / SPORT

El tiempo en Cataluña vivirá este jueves 4 de diciembre de 2025 una jornada marcada por la abundante nubosidad, algunas precipitaciones y un ligero descenso de las temperaturas según la última previsión publicada por el Servei Meteorológic de Catalunya (Meteocat).

¿Qué tiempo hará en Cataluña este jueves según Meteocat?

A partir de la mañana y hasta media tarde, una banda espesa de nubes medias y bajas atravesará el territorio catalán de oeste a este, dejando el cielo muy nublado o cubierto, especialmente en la mitad oeste de la comunidad.

Con el avance del día, la nubosidad tenderá a disminuir de forma temporal y el cielo quedará poco nublado en conjunto, con menos nubes en el litoral. Sin embargo, esta tregua será breve ya que al final de la jornada volverá a aumentar rápidamente la nubosidad, de nuevo por el oeste y el norte de Catalunya. El cielo quedará de nuevo muy nublado o cubierto en el cuadrante noroeste; y entre medio y muy nublado en el resto.

En cuanto a las precipitaciones, el Meteocat prevé que durante la mañana se registren lluvias en el Pirineo occidental, y de forma más dispersa en puntos del tercio oeste. A mediodía, no se descarta que estas precipitaciones se vayan desplazando a algunos puntos hacia el litoral central.

Al final del día, la precipitación volverá a afectar al Pirineo y al Prepirineo occidental. En general, serán lluvias débiles, con acumulaciones muy escasas en buena parte de Catalunya exceptuando la vertiente norte del Pirineo, donde pueden ser algo más abundantes.

La cota de nieve se situará alrededor de los 1.200 metros, pudiendo bajar puntualmente por debajo en el Pirineo y Prepirineo occidental. En la vertiente norte del Pirineo, descenderá hasta los 1.000 metros al final del día. Las temperaturas máximas bajarán ligeramente en general, aunque en el área de Ponent se espera un ligero ascenso.

