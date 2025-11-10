El Meteocat avisa que las temperaturas bajas llegan a Catalunya: prepara la chaqueta si no quieres pasar frío

Ya nos encontramos prácticamente en el mes de diciembre, la época navideña va llegando y como no puede ser de otra manera, el frío se encuentra más que presente en todas las partes del país. Este domingo la cosa no será distinta y es recomendable ver lo que nos espera.

Este es el tiempo que nos espera hoy

El cielo estará por lo general; sin embargo, habrá nubes bajas que dejarán el cielo entre medio y muy nublado hasta el final de la mañana en el norte de la depresión Central y valles del Prepirineo.

Por otro lado, a partir de mediodía y durante la tarde crecerán algunas nubes de evolución en el cuadrante noreste y en otros puntos del Prepirineo que dejarán el cielo poco o medio nublado, mientras que a partir de media tarde llegarán bandas de nubes altas, que serán más abundantes a partir de la noche.

Sin embargo, en el día de hoy no se espera ninguna precipitación, por lo que no tendremos lluvia en ningún lado del país, por lo que podéis estar totalmente tranquilos en caso de que tengáis pensado hacer algún tipo de plan.

La temperatura máxima será similar o ligeramente mayor. Sin embargo, en el tercio norte puede subir puntualmente de forma moderada. Por otro lado, la visibilidad será buena y excelente en cotas altas del Pirineo y Prepirineo.

Ahora bien, de madrugada será entre regular y mala hasta el final de la mañana en puntos de la depresión Central. En la mitad sur del país y en el norte del Empordà predominará el viento de componente norte y oeste entre flojo y moderado hasta la noche, con rachas fuertes en las Terres de l'Ebre y al norte del cabo de Creus hasta primera hora de la tarde; sin embargo, durante las horas centrales del día entrará el viento de componente sur al sur del delta del Ebro.

Por la noche quedará flojo y de dirección variable, o entrará el terral flojo en el litoral. En el resto del país el viento será flojo y de dirección variable, con intervalos de calma en el interior y de terral en el litoral por la noche; sin embargo, durante las horas centrales del día habrá intervalos de componente sur flojo con golpes moderados, sobre todo en el litoral.