Meteocat ya lo avisa: estas son las zonas de Catalunya donde hará más calor

¿Estás preparado para pasar una semana calurosa, cuando todavía no ha llegado el verano como tal? Aunque los expertos en meteorología sitúan el comienzo del verano a principios de junio, no será hasta el próximo 21 de junio de 2025 cuando demos la bienvenida a la nueva estación. Sin embargo, las temperaturas no dicen mismo.

Ya hemos señalado esta semana que Barcelona activará alertas por calor, en especial de cara al finde. Eso sí, no creas que durante el resto de días no va a hacer calor: Ponent y las Terres de l'Ebre son las dos comarcas donde más se está notando la subida de las temperaturas, expandiéndose esta situación al resto de Catalunya a lo largo de los próximos días.

La previsión meteorológica en Catalunya este jueves 29 de mayo de 2025

Este jueves, el cielo se mantendrá despegado en buena parte de Catalunya, con algunas nubes altas que no serán capaces de ocultar el sol. En el Pirineo y Prepirineo, como viene siendo habitual este mes de mayo, pueden crecer nubes de evolución, que en este caso no dejarán precipitaciones.

En cuanto a los bancos de niebla, estarán presentes en algunos tramos de la costa catalana, "reduciendo la visibilidad a orillas del mar"; y en la Catalunya Central, aunque en esta comarca se irán disipando a medida que transcurran las horas.

Como decíamos, Ponent y las Terres de l'Ebre son las regiones más afectadas por las altas temperaturas: el Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat) señala que "puntos de la depresión Central y del interior del Valle del Ebro registrarán valores superiores a los 35 grados, mientras que en otros muchos puntos del interior se alcanzarán con facilidad los 30 grados".

La situación irá a peor de cara al fin de semana, con valores que pueden alcanzar por primera vez en 2025 los 40 grados en algunas regiones de interior.