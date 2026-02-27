El Meteocat avisa de cómo será el tiempo durante este fin de semana en Catalunya

Hoy, viernes 27 de febrero de 2026, el Meteocat ha detallado cómo será el tiempo durante el inicio de este fin de semana en Catalunya, y todo apunta a que disfrutaremos de un ambiente bastante estable, sin lluvias y con temperaturas que se mantendrán agradables para esta época del año.

Aun así, habrá algunas variaciones locales que conviene tener en cuenta durante los próximos días, sobre todo si piensas hacer planes al aire libre en algunos puntos del territorio. Esta es la previsión detallada del Meteocat para hoy y para los próximos días.

Cielos despejados y tiempo estable

El cielo se mostrará mayoritariamente despejado o con algunas nubes altas que cruzarán de sur a norte a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, estas nubes serán algo más abundantes y compactas en la mitad sur, llegando a dejar el cielo momentáneamente medio nublado en zonas de Tarragona y el Ebro.

Con el paso de las horas, especialmente hacia la tarde, estas bandas nubosas se extenderán por todo el territorio, dando una apariencia algo más nublada al cielo. Sin embargo, eso no va a ser presagio de nada, ya que no se esperan precipitaciones de ningún tipo.

Las temperaturas no variarán demasiado respecto a jornadas anteriores. Las máximas seguirán en valores suaves, bastante en línea con estos últimos días, aunque en las Terres de l’Ebre se espera un ligero descenso, dejando un ambiente algo más fresco.

El viento tampoco va a ser protagonista, aunque sí presentará algunos matices según la zona. En el interior, soplará flojo y con dirección variable, dominando el flujo del sur a partir de mediodía. En cambio, en el litoral se notará el terral hasta media mañana y nuevamente por la noche.

En resumen, se espera que Catalunya viva un fin de semana tranquilo meteorológicamente hablando: cielos limpios, sin lluvias, temperaturas estables y un ambiente sereno. El Meteocat prevé, por tanto, unas jornadas perfectas, con los clásicos toques fríos durante las primeras y las últimas horas del día.