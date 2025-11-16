METEOCAT lo avisa: se prevé un cambio de dinámica en el tiempo con la llegada del frío

El tiempo sigue inestable. El pasado jueves vimos como llegaban precipitaciones en algunas zonas de la región catalana. Una lluvia sucia, que obligó a muchos ciudadanos a llevar el coche a lavar. A pesar de que el tiempo iba a ser nublado, la llúvia acechó a la población.

Para este viernes, más de lo mismo. Según informa METEOCAT, se espera una tarde y noche de nubes altas y algunas medias, con nubladas de tarde en el extremo noreste de Cataluña y con algún chubasco aislado. Es decir, es probable que en alguna región del noreste caiga alguna precipitación, aunque, por ahora, el cielo parece despejado durante la mañana.

Por lo que hace al viento, proviene del oeste y será moderado, con alteración marítima. Lo que sí que llegará es el frio. La Navidad se acerca y, pese a que la temperatura de este viernes será baja, será agradable, con ratos de bastante Sol.

Se aproxima una bajada de temperaturas

El ambiente se mantendrá fresco en general, aunque se percibirá un ascenso térmico en comparación con jornadas anteriores. Para este sábado se prevé un tiempo agradable, con temperaturas suaves que podrían alcanzar valores máximos cercanos a los 20 ºC y mínimas alrededor de los 16 ºC. Será un día estable y sin grandes sobresaltos meteorológicos.

Sin embargo, esta situación variará a mediados de la próxima semana. Desde el miércoles 19 de noviembre, en la capital catalana ya no bastará con llevar una simple chaqueta para salir a la calle. Durante el día, el termómetro rondará los 15 ºC, aunque la humedad habitual de Barcelona podría hacer que la sensación de frío sea un poco más marcada.

Durante las noches y al amanecer, el descenso térmico será más evidente, con mínimas que podrían situarse en torno a los 6 ºC. Este cambio dará paso a un ambiente claramente más invernal, por lo que será recomendable abrigarse bien y permanecer atentos a posibles variaciones repentinas del tiempo.