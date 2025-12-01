Meteocat avisa: si pensabas guardar el chubasquero, mejor ni lo intentes

Barcelona ha despedido noviembre y dado la bienvenida a diciembre con un ambiente plenamente invernal y con esa mezcla de frío, nubes y luces navideñas que invita tanto a sacar el abrigo como a cuestionarse si realmente queda otoño por vivir.

Según ha publicado el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) en las últimas horas, el clima que nos espera en la comunidad durante los próximos días promete emociones fuertes... meteorológicamente hablando, claro está.

Este lunes, la ciudad de Barcelona amanece con temperaturas realmente bajas, con una mínima de apenas 8 grados y una máxima que no superará los 16 grados durante las horas centrales del día. Unos valores muy similares a los previstos el martes 2 de diciembre.

En el resto de Catalunya, una situación bastante similar: algunas precipitaciones en el Pirineo, Prepirineo y en otras zonas de la comunidad, y poco más, con unas temperaturas que se mantienen bastante bajas.

La verdadera novedad se producirá a partir del martes, cuando las previsiones apuntan a la entrada de lluvias persistentes en diferentes puntos de Catalunya que pueden prolongarse hasta el viernes 5 de diciembre. De momento, en la ciudad de Barcelona la probabilidad ronda el 35-40%, suficiente para que ciudadanos y turistas vayan cogiendo el paraguas por lo que pudiera pasar.

En cuanto al frío, las temperaturas frías continuarán instaladas toda la semana, confirmando que diciembre no piensa perder ni un minuto en tornarse invernal. Y la buena noticia es que las reservas de agua superan ya el 70%, alejando a Catalunya de la situación de emergencia por sequía.

En todo caso, estamos ya en el mes de diciembre y las temperaturas frías que estamos registrando son cada vez más habituales. Lo que no era normal era llegar a este momento del año con temperaturas propias de otoño o de primavera, como ha ocurrido en otros años.