Meteocat avisa: nubes, lluvias y bajada de temperaturas en Catalunya para el Día del Padre

El Meteocat ha confirmado que el Día del Padre en Catalunya vendrá marcado por un tiempo poco agradecido: nubes, lluvias y bajada de temperaturas. Y sí, es una realidad que afectará a la totalidad del territorio.

El Meteocat confirma una jornada gris y de lluvias

De primeras, el Meteocat destaca que hasta media tarde habrá cielos muy nubosos en especial con nubes bajas, aunque en ciertos puntos de poniente, el oeste de Catalunya y la Depresión Central será posible vislumbrar ciertas clarianas a lo largo de la mañana.

Una vez entrada la tarde, las nubes empezarán a reducirse de manera progresiva de oeste a este. Se espera así que eventualmente el cielo quede ya poco nublado en la mayoría de Catalunya, aunque en zonas de noroeste y el extremo sur del territorio las nubes seguirán estando bastante presentes.

La jornada de hoy estará también considerablemente marcada por las precipitaciones; hasta media tarda se anticipan lluvias débiles y dispersas en el cuadrante noreste de Catalunya, así como todavía algo más dispersas y localizadas en otros puntos del tercio norte.

No se descarta de igual forma lluvia en puntos de la mitad este del territorio además de litoral y prelitoral. Dicho esto, en conjunto se prevén lluvias de intensidad débil y acumulaciones mínimas, con la excepción de zonas del extremo norte montañoso donde sí podrían darse mayores acumulaciones.

Por la tarde, se espera que en la parte norte del Pirineo sí haya lluvias algo más moderadas con posibilidad de tormenta. El Meteocat también anticipa una cota de nieve a 1.200-1.500 metros, mientras que en la zona occidental de Catalunya se sitúa sobre los 1.700 metros.

Todo esto implica que las temperaturas mínimas serán ligeramente inferiores en toda Catalunya, mientras que en el caso de la máxima sí se anticipa una bajada mayor (con la excepción de litoral, donde el descenso de temperaturas será más limitado).

En general, se trata de un día en el que el mejor aliado posiblemente acabe siendo un paraguas y un buen abrigo. No has de cancelar tus planes para el Día del Padre, pero sí tener en cuenta que no se darán con el mejor clima posible.