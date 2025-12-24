TIEMPO
El Meteocat avisa: una Nochebuena marcada por las alertas en el tiempo durante las fiestas
Una jornada relativamente tranquila en Nochebuena nos avisa de lo que está por llegar: varias alertas del Meteocat.
Hoy, en plena Nochebuena de 2025, Catalunya vive la antesala de una Navidad marcada por las alertas del Meteocat debido al estado del mar, posibles nevadas en cotas medias del Pirineu y acumulación de lluvias persistentes en el noreste y litoral.
Una Navidad de avisos
La nubosidad predominará hasta media mañana con intervalos cubiertos, abriéndose luego grandes claros en la mayor parte del territorio, salvo en el Pirineu norte y norte del Empordà donde regresarán nubes bajas por la tarde, dejando zonas muy cubiertas.
Al cierre del día, el este y litoral quedarán entre muy nublados y cubiertos, con estratos persistentes en el norte de la depresión Central y Ponent. Además, bancos de niebla matutinos reducirán la visibilidad en la depresión Central y Ponent, empeorándola en el Pirineu norte por la tarde.
Se esperan posibles precipitaciones débiles hasta media mañana en el cuadrante noreste y extremo norte del Pirineu, descartándose más por la tarde salvo en el Pirineu norte, y algún chubasco disperso al final en noreste y litoral central.
Las acumulaciones serán escasas, pero con avisos por posible acumulación de lluvia en zonas vulnerables del litoral y prelitoral, donde el Meteocat alerta por intensidades que podrían complicar los desplazamientos navideños. La cota de nieve se sitúa entre los 1.200 y 1.400 metros, bajando a unos 1.000 en el Pirineu norte, activando avisos por nevadas en cotas medias que amenazan accesos a estaciones y pasos altos.
El estado del mar preocupa, sobre todo de cara al día 25 y 26, con vientos de tramuntana y mestral que provocan oleaje fuerte en los extremos del litoral, especialmente en Terres de l'Ebre y Empordà, desaconsejando navegación y actividades costeras en estas fechas navideñas.
Los vientos serán variables y flojos por la mañana y noche en interior, con terral moderado en litoral al principio, virando a norte-oeste moderado el resto del día con rachas fuertes costeras. Las temperaturas mínimas serán algo más altas de lo habitual, favoreciendo un ambiente menos frío pese a estos avisos.
Eso sí, mucha precaución durante el día de Navidad y el día 26 de diciembre, ya que el Meteocat ha activado avisos naranjas para ambas jornadas debido al estado del mar, la nieve y la acumulación de lluvia.
