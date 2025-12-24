Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fichajes BarçaFerreroAnsu FatiGuardiolaNani RomaMercado de FichajesFenerbahçe - BarçaEndrickEcheverriErnesto ValverdeSupercopa de EspañaCopa África hoyResultados Copa ÁfricaDónde ver Copa ÁfricaAnder BasurtoSalariosPedri hábitosRally Dakar 2026Clasificación LaLigaLipowitz
instagramlinkedin

TIEMPO

El Meteocat avisa: una Nochebuena marcada por las alertas en el tiempo durante las fiestas

Una jornada relativamente tranquila en Nochebuena nos avisa de lo que está por llegar: varias alertas del Meteocat.

El Meteocat apunta a un viernes pasado por agua en estas zonas de Catalunya.

El Meteocat apunta a un viernes pasado por agua en estas zonas de Catalunya.

Álex Pareja

Álex Pareja

Hoy, en plena Nochebuena de 2025, Catalunya vive la antesala de una Navidad marcada por las alertas del Meteocat debido al estado del mar, posibles nevadas en cotas medias del Pirineu y acumulación de lluvias persistentes en el noreste y litoral.

Una Navidad de avisos

La nubosidad predominará hasta media mañana con intervalos cubiertos, abriéndose luego grandes claros en la mayor parte del territorio, salvo en el Pirineu norte y norte del Empordà donde regresarán nubes bajas por la tarde, dejando zonas muy cubiertas.

Al cierre del día, el este y litoral quedarán entre muy nublados y cubiertos, con estratos persistentes en el norte de la depresión Central y Ponent. Además, bancos de niebla matutinos reducirán la visibilidad en la depresión Central y Ponent, empeorándola en el Pirineu norte por la tarde.

Se esperan posibles precipitaciones débiles hasta media mañana en el cuadrante noreste y extremo norte del Pirineu, descartándose más por la tarde salvo en el Pirineu norte, y algún chubasco disperso al final en noreste y litoral central.

Las acumulaciones serán escasas, pero con avisos por posible acumulación de lluvia en zonas vulnerables del litoral y prelitoral, donde el Meteocat alerta por intensidades que podrían complicar los desplazamientos navideños. La cota de nieve se sitúa entre los 1.200 y 1.400 metros, bajando a unos 1.000 en el Pirineu norte, activando avisos por nevadas en cotas medias que amenazan accesos a estaciones y pasos altos.

El estado del mar preocupa, sobre todo de cara al día 25 y 26, con vientos de tramuntana y mestral que provocan oleaje fuerte en los extremos del litoral, especialmente en Terres de l'Ebre y Empordà, desaconsejando navegación y actividades costeras en estas fechas navideñas.

Los vientos serán variables y flojos por la mañana y noche en interior, con terral moderado en litoral al principio, virando a norte-oeste moderado el resto del día con rachas fuertes costeras. Las temperaturas mínimas serán algo más altas de lo habitual, favoreciendo un ambiente menos frío pese a estos avisos.

Noticias relacionadas y más

Eso sí, mucha precaución durante el día de Navidad y el día 26 de diciembre, ya que el Meteocat ha activado avisos naranjas para ambas jornadas debido al estado del mar, la nieve y la acumulación de lluvia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Daniel Lacalle, economista: 'Los salarios han subido un 17% pero la inflación...
  2. Álvaro Morata y Alice Campello, al descubierto: 'No ha sido posible
  3. Tragedia en Alemania: muere el futbolista Sebastian Hertner tras caerse desde 70 metros de altura
  4. Lobo Carrasco se moja sobre el futuro de Leo Messi en el Barça: 'Lo veo como…
  5. La advertencia de Gonzalo Bernardos para estas Navidades: 'Menos marisco y más...
  6. Lamine Yamal confiesa su obsesión: “No puedo tener novia, me despierto de madrugada a comer galletas”
  7. María Sol, hermana de Messi, sufre un accidente de tráfico y se ve obligada a posponer su boda
  8. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, alerta sobre la jubilación: 'A partir de 2026 no será igual

Así le afectó a Alba Carrillo su ruptura con Feliciano López: "No me podía ni levantar de la cama"

Así le afectó a Alba Carrillo su ruptura con Feliciano López: "No me podía ni levantar de la cama"

Subida histórica: las pensiones mínimas aumentan hasta un 11,4% en 2026

Subida histórica: las pensiones mínimas aumentan hasta un 11,4% en 2026

Sánchez a las tropas españolas en el exterior: “Sois el mejor ejemplo de cómo se refuerza la confianza con nuestros aliados”

Sánchez a las tropas españolas en el exterior: “Sois el mejor ejemplo de cómo se refuerza la confianza con nuestros aliados”

España se planta contra TikTok: La AEPD recomienda desinstalar la famosa aplicación

España se planta contra TikTok: La AEPD recomienda desinstalar la famosa aplicación

Nicki Minaj arremete contra el colectivo trans con dureza y desata la polémica

Nicki Minaj arremete contra el colectivo trans con dureza y desata la polémica

Hacienda aclara si las transferencias entre padres e hijos son donaciones

Hacienda aclara si las transferencias entre padres e hijos son donaciones

Julio Naveira, experto en derecho inmobiliario, propone la solución a la okupación en España: "Es la única forma"

Julio Naveira, experto en derecho inmobiliario, propone la solución a la okupación en España: "Es la única forma"

El Meteocat avisa: una Nochebuena marcada por las alertas en el tiempo durante las fiestas

El Meteocat avisa: una Nochebuena marcada por las alertas en el tiempo durante las fiestas