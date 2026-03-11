Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TIEMPO

El Meteocat avisa de las lluvias sorpresa en Catalunya: las temperaturas engañan

A pesar de tener una mañana casi veraniega en Catalunya, el cielo se llena de nubes y se esperan lluvias.

Tiempo soleado en Barcelona

Tiempo soleado en Barcelona

Álex Pareja

Álex Pareja

Hoy, miércoles 11 de marzo de 2026, la jornada en Catalunya comenzará tranquila y con ambiente mayoritariamente despejado. Durante la mañana predominará el cielo poco nuboso, aunque podrán verse algunas franjas de nubes altas y delgadas que cruzarán de forma pasajera.

En zonas interiores, especialmente en la depresión Central y en valles resguardados, aparecerán bancos de nubes bajas o estratos matutinos que podrían persistir hasta primeras horas del día. Sin embargo, esta mañana casi veraniega puede pillar a más de uno por sorpresa.

Cambios a lo largo de la jornada

A medida que avance la jornada, el panorama cambiará gradualmente. Desde el mediodía llegarán nubes medias que irán cubriendo el cielo hasta dejarlo bastante nublado por la tarde. En paralelo, crecerán nubes más densas en las zonas de montaña del Pirineo y en el cuadrante nordeste.

En estas zonas, sobre todo en el extremo norte del Pirineo y del interior nordeste, se esperan chubascos durante la tarde. Serán, en general, débiles, aunque puntualmente moderados, dejando poca cantidad de lluvia. En las cotas más elevadas, por encima de los 1.800 metros, podrían caer algunos copos de nieve.

El tiempo el 11 de marzo de 2026

El tiempo el 11 de marzo de 2026 / Meteocat

Las temperaturas máximas sí que suben ligeramente en todo el territorio, dando paso a un ambiente algo más cálido de lo esperado para esta época, especialmente en el litoral y las comarcas prelitorales. Esto va a mantenerse durante los próximos días.

La visibilidad será buena en la mayor parte de Catalunya, aunque podrá reducirse de forma puntual en los sectores donde aparezcan nieblas matinales o durante los chubascos de la tarde, cuando podría volverse regular o incluso mala en momentos concretos.

En lo que respecta al viento, se mostrará débil y variable al inicio y al final del día. Durante las horas centrales soplará con mayor constancia: de componente sur y oeste en la mitad occidental, y del sur y este en la mitad oriental.

En general, la incidencia del viento será mucho más floja que en semanas anteriores, aunque en algunos tramos del litoral o interior nordeste se notarán rachas moderadas, sin incidencias destacables. Una jornada bastante agradable en Catalunya, pero que no te pillen por sorpresa las posibles lluvias.

