El Meteocat avisa: la lluvia y la nieve toman el mando en Catalunya

Hoy, sábado 3 de enero de 2026, las previsiones del Meteocat marcan el inicio de un fin de semana húmedo y frío en gran parte del territorio. Los cielos muy nublados dominarán desde primera hora, con precipitaciones débiles que empezarán a extenderse progresivamente, especialmente hacia el norte y oeste, donde la nieve podría bajar a cotas sorprendentes al anochecer.

Esta situación, poco habitual para un enero que arrancaba más tranquilo, promete cambios notables en las próximas jornadas, con más inestabilidad acumulada. De hecho, el Meteocat ya ha activado avisos amarillos para el domingo y el lunes por la nieve.

Lluvia y nieve desde el amanecer

El día arranca con una capa espesa de nubes cubriendo todo el territorio, volviéndose más densa conforme avance la tarde y preparando el terreno para las primeras gotas. Estas lluvias, aunque ligeras y dispersas al principio, se centrarán en la mitad occidental y septentrional, ganando fuerza hacia el final de la jornada para abarcar el tercio norte y oeste de forma más generalizada.

En zonas como el Pirineu occidental y el Prepirineu, las acumulaciones podrían ser algo más significativas de lo esperado, lo que alerta a esquiadores y montañeros sobre posibles acumulaciones en pistas y senderos.

La cota de nieve, clave en estas jornadas, se situará inicialmente en torno a los 1.800 metros, pero descenderá de manera progresiva, alcanzando los 1.200 metros en el Pirineu norte al cierre del día. Esto significa que, por primera vez en esta semana, las nevadas podrían rozar alturas más accesibles, transformando paisajes y carreteras en un espectáculo blanco (pero cuidado con los terrenos resbaladizos).

Este patrón de precipitaciones débiles pero persistentes no será un hecho aislado. Según las tendencias generales para los próximos días, el domingo podría prolongar esta inestabilidad con chubascos intermitentes en el norte y litoral, mientras que el lunes apuntaría a una tregua parcial en el sur, aunque con riesgo de nuevas tormentas en el Pirineu.

En lo que respecta a las temperaturas, las máximas no sufrirán grandes variaciones, manteniéndose similares o subiendo ligeramente en la mitad sur, donde la depresión Central podría registrar valores algo más suaves, rondando los 10-13 grados en zonas como Lleida o Tarragona.