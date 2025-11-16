El Meteocat avisa: No lloverá, pero no dejes de lado el abrigo por este motivo

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El Meteocat avisa de un tiempo donde el frío estará presente

Ramón Gutiérrez

Como viene siendo común, nos encontramos en un nuevo domingo donde como es de esperar, toca hablar del tiempo que vamos a tener en lo que queda de día en este domingo 16 de noviembre.

El tiempo que nos espera hoy

A lo largo del día circularán nubes altas que dejarán el cielo enterañado, que serán más desgajadas hasta media mañana. Independientemente, habrá intervalos de nubes bajas y medios intermitentes en el tercio norte del territorio durante el día y algunos bajos en la depresión Central hasta primera hora de la mañana.

Además, a partir de mediodía y durante la tarde podrán crecer algunos nubarrones en el Pirineo y en otros puntos del cuadrante noreste. A partir de mediodía se esperan algunos chubascos dispersos en el cuadrante noreste así como son posibles en el extremo norte del Pirineo y aislados en el macizo del Puerto.

Serán de intensidad entre débil y moderada. Por la tarde los chubascos podrán ir acompañados de tormenta. Por lo general se acumularán cantidades exiguas, localmente poco abundantes. La cota de nieve se situará en torno a los 2.200 metros y bajará hasta los 2.000 metros.

La temperatura mínima descenderá moderadamente y se alcanzará al final del día. Por su parte, la temperatura máxima bajará entre ligeramente y moderadamente, especialmente en el litoral y prelitoral.

La visibilidad será buena en general, pero localmente regular o mala en puntos del Pirineo, y en momento de rociado también en el extremo noreste.

Hasta media mañana y de nuevo al final del día el viento será flojo y de dirección variable en el interior, si bien en las cotas altas del Pirineo soplará el componente oeste moderado con rachas fuertes, mientras que en el litoral soplará de componente oeste entre flojo y moderado.

En el centro del día predominará el viento de componente oeste entre flojo y moderado en general con rachas fuertes en el litoral y prelitoral central y sur y en la Cataluña central. Aparte, en puntos del tercio norte el viento será flojo y de dirección variable, con ratos de componente este durante la tarde en el cuadrante noreste.

