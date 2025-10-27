METEOCAT avisa de una jornada “típicamente otoñal”: sol pleno y ambiente suave

Bajan las temperaturas pero sigue el sol. Según Meteocat, este lunes arrancará con un ambiente dominado por el sol en prácticamente toda la región catalana. Solo en zonas del interior podrían formarse algunos bancos de niebla al amanecer, y en la costa, especialmente la Costa Brava, podrían aparecer estratos bajos matinales. Con el avance de la mañana, esas brumas o estratos tienden a disiparse, dando paso a cielos cada vez más despejados.

En los valles del interior, por ejemplo en comarcas de la prelitoral o riberas fluviales, el frío de la noche podrá dejar huella en forma de neblina o inversión térmica. Con la salida del sol, esa neblina tiende a “romperse” y el día progresa con claridad. Esto implica que quien se levante temprano quizá encuentre humid o ambiente fresco, pero antes del mediodía el sol ya dominará.

A lo largo del litoral, sobre todo en la Costa Brava, se espera que haya estratos bajos o bancos de nubes bajas en la primera parte de la mañana. Estos estratos no suelen ser persistentes y el pronóstico indica que con la elevación solar y el cambio del aire la nubosidad baja se reducirá, permitiendo un día bastante claro. En definitiva: la costa no se queda en “niebla permanente”, sino que se abre al sol.

4. Temperaturas y sensación térmica

La evolución prevista, niebla o estratos que se levantan sol durante la mañana, sugiere un ascenso de temperaturas que hará que la jornada se sienta moderadamente templada. Las zonas donde haya niebla tardarán un poco más en “arrancar” térmicamente, pero una vez despejado el cielo el sol contribuirá a que la sensación sea mucho más agradable.

Los bancos de niebla matutinos indican que la humedad relativa al amanecer será más elevada, al menos en el interior. El viento no se menciona como protagonista ni como elemento adverso en esta jornada, lo que favorece que las condiciones sean tranquilas. En resumen: día mayormente sereno, sin grandes cambios bruscos.

Los pocos “inconvenientes” (niebla interior, estratos bajos en costa) son pasajeros y se disipan relativamente pronto. Así que será un buen día para disfrutar del paisaje, del aire libre, y de la luz que aún nos regala este tramo de la temporada.