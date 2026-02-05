Meteocat avisa: empeora el estado del mar en Barcelona con nuevas lluvias

El temporal continúa activo este jueves en Cataluña y mantiene en alerta a buena parte del litoral, especialmente en Barcelona, donde se esperan olas de más de 2,5 metros de altura y nuevos episodios de precipitaciones a lo largo de la jornada.

Ha sido el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) el que ha activado el aviso amarillo por fuerte oleaje en varias comarcas costeras, mientras que en el Maresme y el Baix Llobregat el nivel de alerta asciende a naranja debido al empeoramiento del estado del mar.

Durante la madrugada ha aumentado la nubosidad de oeste a este, dejando el cielo muy cubierto hasta el mediodía. A partir de entonces, las nubes tenderán a disminuir, aunque se mantendrá un ambiente nublado, especialmente por la presencia de nubes bajas.

Las precipitaciones, en general débiles, se extenderán desde el tercio oeste hacia el resto del territorio entre la mañana y la media tarde, siendo más persistentes en la mitad occidental.

En el Pirineo y Prepirineo occidental se esperan acumulaciones localmente abundantes en cotas altas, donde la cota de nieve subirá progresivamente hasta los 1.800 metros. En cambio, en el noreste las precipitaciones serán más aisladas.

La situación hidrológica continúa estando bajo vigilancia, especialmente en algunas comarcas de Girona, donde ríos como el Tordera y el Onyar bajan con caudales elevados después de semanas de lluvias continuadas. Es por ello que Protección Civil recomienda extremar la precaución en zonas inundables, evitando todo lo posible acercarse a rieras y cauces.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán similares o ligeramente más altas, con un ascenso moderado de las mínimas en la mitad sur. El viento soplará flojo en general, aunque en el litoral norte y en cotas altas del Pirineo se pueden registrar algunas rachas fuertes.