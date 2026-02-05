TIEMPO
Meteocat avisa: empeora el estado del mar en Barcelona con nuevas lluvias
Barcelona se encuentra en alerta amarilla por olas de más de 2,5 metros de altura
El temporal continúa activo este jueves en Cataluña y mantiene en alerta a buena parte del litoral, especialmente en Barcelona, donde se esperan olas de más de 2,5 metros de altura y nuevos episodios de precipitaciones a lo largo de la jornada.
Ha sido el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) el que ha activado el aviso amarillo por fuerte oleaje en varias comarcas costeras, mientras que en el Maresme y el Baix Llobregat el nivel de alerta asciende a naranja debido al empeoramiento del estado del mar.
Durante la madrugada ha aumentado la nubosidad de oeste a este, dejando el cielo muy cubierto hasta el mediodía. A partir de entonces, las nubes tenderán a disminuir, aunque se mantendrá un ambiente nublado, especialmente por la presencia de nubes bajas.
Las precipitaciones, en general débiles, se extenderán desde el tercio oeste hacia el resto del territorio entre la mañana y la media tarde, siendo más persistentes en la mitad occidental.
En el Pirineo y Prepirineo occidental se esperan acumulaciones localmente abundantes en cotas altas, donde la cota de nieve subirá progresivamente hasta los 1.800 metros. En cambio, en el noreste las precipitaciones serán más aisladas.
La situación hidrológica continúa estando bajo vigilancia, especialmente en algunas comarcas de Girona, donde ríos como el Tordera y el Onyar bajan con caudales elevados después de semanas de lluvias continuadas. Es por ello que Protección Civil recomienda extremar la precaución en zonas inundables, evitando todo lo posible acercarse a rieras y cauces.
En cuanto a las temperaturas, se mantendrán similares o ligeramente más altas, con un ascenso moderado de las mínimas en la mitad sur. El viento soplará flojo en general, aunque en el litoral norte y en cotas altas del Pirineo se pueden registrar algunas rachas fuertes.
- Juan José, agricultor: 'He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco
- Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 y dejarse las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores
- Oleada de críticas a 'Pasapalabra' por dar el mayor bote de la historia: 'No tiene gracia
- Joan Roca, cocinero catalán: 'Estos son los 3 mejores restaurantes de Catalunya
- Sara Carbonero rompe su silencio tras su ingreso y dedica unas palabras a Iker Casillas
- Jorge Rey pone en alerta máxima a España por inundaciones: 'Se esperan acumulaciones que pueden superar los 100 litros
- Lamine Yamal desata la locura: los 'pasos prohibidos' de su hermano Keyne al ritmo de Amador Rivas
- Joaquín, ex del Betis, se sincera acerca de su injerto de pelo y vacila a Pablo Motos: 'Te tapo las entradas y te quito 20 años